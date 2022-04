El fill de Mia Farrow i Woody Allen, el periodista que ha destapat el "Catalan Gate"

Ronan Farrow, fill de Mia Farrow i Woody Allen | Instagram: @ronanfarrow







La revelació de la trama anomenada " Catalan Gate " en què s'espiava 60 líders independentistes catalanes i duta a terme a través del programa espia Pegasus va ser publicada per The New Yorker , gràcies a una investigació de dos anys del periodista Ronan Farrow .





Qui és Ronan Farrow?





Ronan Farrow , és fill de l'actriu Mia Farrow i del director de cinema Woody Allen, i té a l'esquena un historial de reporterisme d'altíssima categoria. Va ser l'autor de la investigació que va destapar els abusos sexuals i de poder del productor Harvey Weinstein.





Farrow va començar una carrera com a escriptor, reporter i funcionari del Departament d'Estat des de l'adolescència. Amb només 16 anys va treballar per Richard Hoolbroke, diplomàtic de molt alt nivell que va formar part dels acords de pau per la guerra de Bòsnia, el 1995 . Farrow li escrivia els discursos. Encara no tenia 17 anys quan ja havia representat diversos departaments a Àfrica , en defensa dels drets humans per als nens.





El periodista, abans de la seva faceta de reporter i de destapar escàndols com el Catalan gate , va treballar al Departament d'Estat fins als 20 anys, passant per les oficines de Hoolbroke i com a representant especial al Pakistan i Afganistan . També va treballar per a Hillary Clinton, amb qui va establir molt bona relació. El seu pas per l'oficina d'exteriors de la Casa Blanca li va oferir l'oportunitat d'escriure un dels seus millors llibres: War on Peace: End of Diplomacy and Decline of American Influence. En aquest relata com la diplomàcia dels EUA ha deixat pas a les mesures militars per resoldre conflictes.







A l'octubre del 2017, una sèrie de reportatges de la revista The New Yorker exposaven a un dels productors més importants de la història de Hollywood, Harvey Weinsten, com un depredador, assetjador i abusador sexual. Després de mesos de treball, Farrow havia aconseguit testimonis, actrius en cambra, entrevistes i proves de les activitats de Weinstein . Gràcies als seus reportatges, que van intentar ser silenciats durant la investigació, el productor va ser condemnat i empresonat a 23 anys de presó.







Farrow va iniciar la seva carrera mediàtica des dels mitjans de comunicació amb un article sobre la seva relació amb el seu pare, Woody Allen, i les acusacions d'assetjament sexual que sempre han planejat, sense condemnes ni sentències fermes, sobre el director. Ara, el mateix periodista, de 34 anys, ha treballat durant dos anys en la recerca més llarga, per relatar com els governs, que són els únics que poden comprar el programa Pegasus, han utilitzat aquest sistema espia.



















"He estat 2 anys investigant la indústria del programari espia, accedint a la seva empresa més coneguda ia les plataformes tecnològiques que lluitaven, amb la seva privadesa en joc", ha explicat Farrow .