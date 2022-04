El Betis, campió de la Copa del Rei 2022

Trofeu de la Copa del Rei | @ep





El Real Betis Balompié s'ha proclamat campió de la Copa del Rei després de derrotar el València CF a la tanda de penals. Després de 17 anys, l'equip andalús torna a aixecar un títol i ho ha fet amb un Joaquín que ho tornava a fer quan la seva carrera esportiva ja està arribant al final.





Amb un ambient de luxe a La Cartuja , plena fins a la bandera amb 53.387 ànimes, tots dos equips van intentar no cometre errors en els primers compassos de partit, però transcorregut el tempteig inicial es va confirmar el guió previst, amb el Betis portant la veu cantant davant un València amb intenció de ser ferri pel centre i sortir veloç a la contra.





El primer gol del partit arribaria al minut 11 quan Fekir se'n va anar per al centre per deixar tota la banda Bellerín que va posar una centrada precisa perquè Borja Iglesias rematarà només per avançar el seu equip a la final.





El gol va donar ales al Betis i va tenallar encara més el València , més nerviós a mesura que avançava el matx. Diakhaby ho va evidenciar amb una mala cessió per a Mamardashvili , però el porter va poder arribar abans que Borja , amb la canya a punt, penalitzés l'error. Abans Juanmi no va trobar porteria a un gran centre d' Álex Moreno.





Però al futbol només fa falta una acció per reaccionar i això és el que va fer el València per igualar de nou el partit. Amb un toc, Carlos Soler va posar en perill el centre del camp del Betis tocant al primer toc per a Ilaix , que anava a veure les intencions d' Hugo Duro . L'ex del Barça li va filtrar la pilota i el getafenc va definir les mil meravelles amb una picadeta sobre Claudio Bravo . Per fi se sentia l'afició del València , rugint per contrarestar la sorollosa torçada bètica.





Amb el marcador anivellat, les forces també es van igualar al camp, amb un València entonat. S'havia tret un pes de sobre el conjunt valencianista, però després d'uns minuts de treva el Betis li va donar un ensurt terrible en estavellar Canales una pilota contra el pal.





Tot quedava pendent per a la segona meitat. Bordalás va ajustar a l'intermedi i el València va saltar al camp amb millor cara, dificultant la sortida de pilota del Betis en ser més insistent a la pressió. La seva gosadia, unida a la claredat de Carlos Soler , brindaria una ocasió d'or als che.





Guedes va caure a banda per aliar-se amb Gayá , que va provar davant Bravo . El xilè va treure una bona mà per negar-li el gol, però el seu rebuig gairebé s'enverina en precipitar-se sobre Hugo Duro , que no va poder precisar la rematada. La pilota va sortir fregant el pal.





Els de Pellegrini , recolzats per la seva afició, es van rescabalar amb dues jugades amb el segell de Borja Iglesias . El ' Panda ' ho va intentar primer amb un tret franc que va quedar bloquejat i després va fer una genialitat en deixar Juanmi sol davant Mamardashvili , que va aconseguir treure la seva rematada.







En aquell punt, el Betis ja era amo i senyor del partit i buscava amb insistència el gol. Fekir ho va tenir a les seves botes, però com els seus companys no va poder amb un gegant Mamardashvili . El georgià també va treure una altra espurna de Borja per sostenir un València que malgrat les esquerdes no renunciava a sortir al contracop. Soler va poder evitar la pròrroga en una, encara que va rematar fluix davant de Bravo , regalant mitja hora més d'emoció.





Res no es mouria a la pròrroga i el desenllaç es va haver de produir en una tanda de penals. Un error de Yunus Musah i l'encert de Juan Miranda va portar el Betis a aixecar el títol de la Copa del Rei 17 anys després