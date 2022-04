Bogas serà reelegit com a conseller delegat d'Endesa

José Bogas, conseller delegat d´Endesa | @ep





La junta general ordinària d'accionistes d' Endesa , que se celebra divendres que ve, dia 29 d'abril, reelegirà José Bogas com a conseller delegat de la companyia per un nou mandat de quatre anys.





Bogas , que des de principis dels anys vuitanta a l'elèctrica, és conseller delegat de la companyia des del 2014, per la qual cosa aquest serà la seva tercera elecció pels accionistes per al càrrec.

Al costat de Bogas , se sotmetrà a la junta el nomenament com a nova consellera independent de Cristina de Parias, ex màxima responsable de BBVA Espanya i membre del consell d'administració de l'entitat financera a Mèxic .





També es proposarà la reelecció de Francesco Starace, president Enel , màxim accionista d' Endesa amb una participació del 70% al capital, com a conseller dominical per quatre anys més i el nomenament de Francesca Gostinelli com a consellera dominical.

Igualment, els accionistes de l'energètica donaran llum verda a la fixació del nombre de membres del consell d'administració a 12, així com l'aprovació de la política de remuneracions dels consellers 2022-2024.





La retribució als accionistes, amb la proposta daplicació del resultat corresponent a lexercici de 2021 i de la consegüent distribució dun dividend amb càrrec a aquest resultat i al romanent dexercicis anteriors també serà un altre dels punts que se sotmetrà a la junta.

Endesa abonarà el 80% del seu benefici ordinari net del 2021 als seus accionistes, percentatge que se situarà al 70% sobre els beneficis del 2022, 2023 i 2024 per adequar-lo a la inversió bruta prevista per als propers anys.





Al gener, l'empresa ja va distribuir un dividend de 0,50 euros bruts per acció. L'energètica preveu repartir uns 5.350 milions d'euros en dividends entre els accionistes entre el 2021 i el 2024.

Endesa va obtenir un benefici net de 1.435 milions d'euros el 2021, cosa que representa un increment del 2,94% respecte a l'exercici anterior. Per part seva, el benefici ordinari net de l'empresa ha estat 1.902 milions d'euros, un 11% inferior al del 2020, encara que superior en un 12% al full de ruta que s'havia marcat de 1.700 milions d'euros al novembre.