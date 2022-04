Terrassa: LaFACT va celebrar una Gala Internacional d'homenatge a la Dansa

Teatre Terrassa. Gala Internacional de Dansa | Pau-Ignasi de Dalmases





Cada cita de la temporada de dansa que se celebra a LaFACT de Terrassa -i ja va per la 39a- constitueix una suggestiva oportunitat de gaudi per als amants de l'art coreogràfic que solen omplir de gom a gom la sala del seu auditori, tal com ha passat amb la celebració de la darrera Gala internacional d'homenatge a la Dansa que va estar constituïda per deu peces de diferents estils a càrrec de diferents intèrprets.





El ganxo principal de la funció va anar a càrrec de dos solistes de l'English National ballet: l'alacantí Fernando Carratalá, amb una llarga carrera que l'ha portat a formar part de formacions com la companyia de Víctor Ullate o el Ballet Nacional de Canadà, i la nord-americà Ema Hawes. A ells va correspondre tancar cadascun dels actes amb sengles “passos a dos”. El primer, una adaptació feta per Tamara Rojo de la tradicional coreografia de Petipà de “Raymonda” i el segon, amb “Hollow”, una peça de Stina Quagebeur que va ser estrenada fa dos anys per la formació a què pertanyen tots dos professionals. Innecessari és a dir que van lluir les seves qualitats amb tota dignitat i les seves dues actuacions van ser molt celebrades pel públic egarenc.





Però el gran repte de la jornada va ser la presència d'un ballarí barbadenc, Jamal Calender, posseïdor d'un cos prodigiós que sembla de goma per la seva increïble elasticitat. Va actuar com a solista en una extraordinària interpretació del “Glòria” de Vivaldi la coreografia del qual era de creació pròpia, i després en parella de Chiara del Borgo en una versió de “La mort i la donzella” de Schubert amb coreografia de Stephan Thoss.





Hi va haver aires del sud en l'actuació d'Iván Delgado amb Las coles i el flamenc va estar present amb Sergio Bernal, que va executar Rancheo, una peça breu, però en l'execució del zapateado va estar magistral. Bernal també va compartir escenari amb Giada Rossi en un pas a dos” de “Carmen”.





No podia falta “El llac dels cignes” i va ser aquesta darrera ballarina la que va deixar mut el respectable amb la seva interpretació de “La mort del cigne” segons la pauta de Fokín, mentre que tres alumnes del programa “PAR en Dansa” van iniciar la sessió i van demostrar el seu excel·lent nivell amb un pas a tres segons la coreografia d'Ivanov i Petipà.





Finalment cal consignar l'actuació dels cubans Miguel Rodríguez i Leonardo P, Sanabria amb pas a dos, “Dos y punto” d'Iván Delgado.





Com es pot col·legir, una vetllada calidoscòpica enfilada amb mestratge per permetre la degustació de gèneres coreogràfics diversos, amb executants que van sobresortir sense excepció per la seva indiscutible brillantor. I com que tot això va passar a la Diada de Sant Jordi, no va faltar l'elegant detall d'oferir al final de la funció una rosa no només a cadascun dels intèrprets, sinó també a tots els espectadors.