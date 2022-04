L'illa de Formentera, “laboratori de sostenibilitat” turística

El Molino, signe d?identitat de Formentera | Pau-Ignasi de Dalmases





Amb una extensió de poc més de vuitanta quilòmetres quadrats i una mica més de 12.000 habitants, Formentera, enquadrada a la comunitat autònoma de les Balears, constitueix la menor de les illes habitades de l'arxipèlag de les Pitiüses. Però en aquesta superfície tan superva reuneix nombrosos al·licients, al punt d'haver-se convertit des de fa més de mig segle en una de les destinacions de més atractiu turístic del territori espanyol potser per la seva autenticitat i per la decidida aposta que els seus responsables han fet per la sostenibilitat. Així ho van explicar a l'acte de presentació a Barcelona la consellera insular de Turisme, Alejandra Ferrer i el gerent de Promoció Turística, Carlos Barnús.





Per tal d'evitar “morir d'èxit”, el govern insular va restringir ja fa 45 anys la construcció de nous hotels cap a les platges i de fet només funcionen a l'illa dues petites discoteques. Però a més s'han emprès accions imaginatives amb què es tracta de comprometre la societat en la conservació d'aquest “laboratori de sostenibilitat” que és Formentera. A aquests efectes es va idear el Save Posidonia Project, un projecte de micro mecenatge dirigit tant a empreses, com a particulars, que té com a objectiu obtenir fons destinats a protegir les praderies de posidònia existents. En efecte, resulta que la posidònia oceànica, que és una planta marina i no una alga, constitueix una espècie endèmica de la Mediterrània de tal valor mediambiental que la praderia del Parc Natural de les Salines d'Eivissa i Formentera ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat, ja que filtra sediments, manté la qualitat i l'oxigenació de l'ecosistema submarí on s'alimenten i reprodueixen nombroses plantes i espècies aquàtiques i evita l'erosió de les platges.





Carlos Barnús i Alejandra Ferrer | Pau-Ignasi de Dalmases





Un altre aspecte singular és el programa Formentera eco. Atès que la població es triplica durant el període estival, cosa que comporta un substancial augment de la circulació dels vehicles de combustió, es va promoure la promulgació pel govern autònom d'una llei que permetés restringir l'entrada i la circulació d'aquests vehicles. Aquesta norma s'aplicarà en el corrent any del 15 de juny al 15 de setembre de l'any 2022 i estableix a 10.956 el sostre de vehicles de motor que poden accedir a l'illa, circular-hi i estacionar a la via pública. Aquesta norma permetrà reduir aquest any un 4% el nombre de vehicles en circulació respecte a l'any anterior, trencant una perillosa tendència a l'alça. del tipus de vehicle i del seu origen, sent la quota zero per a caravanes, autocaravanes i quads i establint nombroses excepcions (residents, propietaris de segones residències, treballadors a l'illa que resideixen a Eivissa, persones de mobilitat reduïda, etc.) Paral·lelament, els vehicles elèctrics que es lloguin a la illa disposen de nombrosos punts de recàrrega gratuïts.





D'altra banda, i com un altre dels atractius és la gastronomia local, s'ha dissenyat un “slow food map” que permet localitzar restaurants i cases de menjars on es pot degustar la cuina típica, fortament arrelada als costums i modes de vida dels illencs. Així l'amanida camperola, el fregit de pop, el sofito pagès, els calamars a la bruta, el bullit de peix, el frit de bestiar i les postres com el flaó de formatge, les orelletes amb anís i la graixonera d'ensaïmada. Tot això regat amb un bon vi elaborat a la pròpia illa. Tot això pot gaudir-te molt especialment als “Caps de setmana gastronòmics” que al maig estan previstos els dos primers caps de setmana.





I ja que parlem del maig, afegim que al llarg d'aquest mes, i entre d'altres activitats, hi haurà unes Jornades de cultura digital, noves tecnologies i comunicació del 5 al 8; Formentera astronòmica del 6 al 8; la VI Marató E- DREAMS el 7 i la XIII Mitja Marató Popular Illa de Formentera el 14, data en què així mateix tindrà lloc la 8K, una cursa de vuit quilòmetres de Sant Ferran a la Savina; el III Open de Caça Fotosub a apnea el 21; la regata Trofeu Penyal d'Ifac del 26 al 28; Formentera Fotogràfica del 27 al 29; Formentera to Run del 29 al 5 de juny; mentre que el dia 30 hi haurà festa de Sant Ferran. A tot això cal sumar-hi els mercats d'artesania a La Mola i Art i Sant Ferran i els des Pujols, Sant Francesc i La Savina. I, finalment, del 2 al 5 de juny tindrà lloc el Formentera Jazz Festival.





Més informació a www. https://www.formentera.es