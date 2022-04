El Barça intentarà amarrar la Champions contra el Rayo (21:00h)

Jugador del Rayo Vallecano | @ep





El Barça s'enfronta aquest diumenge al Rayo Vallecano al Camp Nou a les 21.00 h. L'equip de Xavi Hernández intentarà aconseguir la victòria per poder amarrar la Champions League ja que aquest és l'objectiu dels culers aquesta temporada. Reial Madrid (1r, 78), Sevilla (3r, 63), Atleti (4t, 61) i Betis (5è, 59), que descansen aquest cap de setmana, veuran asseguts al sofà com el Barça posa en ordre la Lliga ventilant la jornada ajornada.





Si els blaugranes guanyen, obtindrien un marge de 9 punts sobre l'equip que marca la zona d' Europa League , el Betis , només a 5 jornades. Només necessitaria sumar 6 dels últims 15 per aconseguir de manera matemàtica l'únic objectiu, més enllà de títols, pel qual Laporta va contractar Xavi .





El principal problema que ha tingut el Barça durant tota la temporada ha estat la baixa fiabilitat. Amb Xavi a la banqueta, el Barça no ha perdut en els 12 partits de visitant (8 victòries i 4 empats). En canvi, al Camp Nou , ha sucumbit en un parell ( Betis i Cadis ) dels 8 que ha disputat.





Xavi ha recuperat a temps els seus dos principals baluards en defensa, Piqué i Araujo , però que estiguin a la llista no garanteix la seva titularitat. L'uruguaià, amb un cop al genoll dret, va haver de ser substituït davant la Reial Societat . El del planter, que es va ressentir dels seus problemes a l'adductor esquerre, va acabar apel·lant a l'èpica des de la gespa.





L'equip està minvat físicament per completar una setmana amb tres partits de lliga, l'últim al Reale Arena de Sant Sebastià que es va allargar fins al minut 100. Alves, Gavi i Alba, altres 'doloridos', també estan per jugar. Manca per veure si en condicions per ser titulars. Eric, Lenglet i Dest esperen torn. Pedri, Umtiti, Sergi Roberto i Ansu es continuen recuperant.





Davant un Rayo que és dels equips més pobres a l'hora de recol·lectar punts com a forà, tot just 9, però que ve d'aconseguir una victòria contra l' Espanyol que va posar fi a una mala ratxa de 13 partits de Lliga sense guanyar, tots els disputats aquest 2022.





Suma 37 i està 7 per sobre del descens que marca el Granada , amb què a més té a favor seu la diferència de gols en cas d'empat. S'hi juga la permanència.





El Rayo Vallecano només ha vençut una vegada en tota la seva història al Camp Nou . Va ser el 6 de maig del 2000, quan es va imposar per 0-2 amb dos gols de Bolo