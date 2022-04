La Generalitat obre un portal de serveis per a la comunitat catalana a l'estranger

Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior i Govern Obert | @ep





La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, ha anunciat aquest diumenge un nou portal de serveis a disposició de la comunitat catalana a l'estranger, que considera "un actiu essencial" per a l'acció exterior.





El portal abordarà els "greuges històrics" de drets de la ciutadania exterior al participar en la democràcia catalana, segons un comunicat de la Conselleria aquest diumenge.





Segons Alsina , el departament s'ha proposat "posar remei" a aquests greuges creant la Direcció General de la Catalunya Exterior, liderada per Laura Costa.





El portal és a la web de la Conselleria i compta amb una trentena de serveis a disposició de la ciutadania catalana a l'estranger





(https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalunya-exterior).





"Aquestes iniciatives només són l´inici", ha destacat Alsina, que ha fet aquest anunci en el marc del Dia Internacional de la Catalunya Exterior.





La Conselleria veu la comunitat catalana a l'exterior com una "eina clau" per promoure i difondre la cultura, la llengua i la realitat catalana a l'estranger i està integrada per mig milió de persones, segons dades del 2021 de l'Idescat.