Dia Mundial del Paludisme: La necessitat de prevenir la malària

Aquest dilluns se celebra el Dia Mundial del Paludisme . L'objectiu del dia és poder crear consciència per intentar prevenir aquesta malaltia. Aquest dia que està marcat al calendari cada 25 d'abril subratlla la necessitat de poder obtenir més finançament i feina per poder eliminar la malaltia d'una vegada per totes. És una oportunitat per poder celebrar tot el progrés que s'ha aconseguit amb el pas dels anys i els èxits de les persones que han lluitat per aconseguir controlar la malaltia i ajudar així la gent que pateix aquesta malaltia.





El paludisme oo més coneguda com a malària és una malaltia seriosa produïda per paràsits. La causa més comuna és les picades de mosquits. És possible de prevenir i guarir-ho, però sense atenció mèdica ràpida, el paludisme és molt perillós, i pot ser fatal.





La malària causa símptomes com els d'una grip dolenta, com ara una febre alta, vòmits i mal de músculs. Si el pacient no rep tractament mèdic, aleshores el paludisme pot causar insuficiència orgànica.





La malaltia pot matar algú, però la majoria de casos estan nens i dones embarassades. El mata a l'any entre 700.000 i 2.700.000 persones dels quals més de 75% són nens a zones endèmiques d'Àfrica.













Incidència de la malària al món | Organització Mundial de la Salut





COM ES TRANSMET LA MALÀRIA?





La malària és una malaltia transmesa a través de la sang . Les picades de mosquits són la causa més comuna del paludisme , però també es pot transmetre a una persona que rep sang o òrgans d'un donant infectat.





Només els mosquits femelles poden transmetre la malària. Els mosquits s'infecten després de picar una persona que patia la malaltia. Després, la propera vegada que el mosquit pica una altra persona, llavors aquesta persona s'infectarà.





Si una dona s'infecta amb malària, aleshores és possible que el beu nonat s'infecti.





CASOS DE MALÀRIA AL MÓN





Gràcies al treball increïble que les caritats i organitzacions a tot el món, l'escala de devastació causada pel paludisme està reduint gradualment.





Per exemple, el 2018, 27 països van reportar menys de 100 casos de la malària i esperen que siguin declarats lliure de la malaltia els anys següents. L'any 2020, va ser reportat que des del 2002, han evitat 1.5 mil milions casos i 7.6 milions morts a causa de la global contra el paludisme.





És més, molts països al món ja hagin estat declarats lliure de la malària . Com a resultat, moltes caritats i organitzacions com ara l' Organització Mundial de la Salut (OMS) són optimistes que amb la coordinació i el suport de governs internacionals, un món lliure del paludisme és possible.





Casos i morts per malària estimats a nivell mundial | OMS





El Dia Mundial del Paludisme és una oportunitat d'informar els teus nens sobre la malaltia i animi'ls a involucrar-se a una causa important.

Una de les caritats que treballa incansablement per donar suport als països més afectats per la malària, és Save The Children, i fa molts esdeveniments benèfics.

















COM PREVENIR LA MALÀRIA?

- Visitar un metge abans de viatjar a un país afectat per la malària

- Portar sempre pantalons llargs i camises o samarretes de màniga llargues si aneu fora a la nit

- Tancar les finestres durant la nit i utilitzar un repel·lent dels insectes

- Dormir sota una mosquitera

- En el cas de tenir símptomes de malària, trucar a un metge immediatament