Vilagrà insisteix en la dimissió dels responsables del presumpte espionatge

No garanteix suport parlamentari al Govern: "No podem negociar amb qui ens espia"





La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà , ha assegurat que surt insatisfeta de la reunió d'aquest diumenge amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, on han abordat el presumpte espionatge a líders independentistes: “No tenim les respostes que esperàvem a l'alçada de la gravetat dels fets”.





En roda de premsa després de la trobada que el Govern va plantejar a la Generalitat , Vilagrà ha dit que les respostes de Bolaños són "insuficients, vagues, inconcretes i de resultats incerts", i ha concretat que una investigació interna del CNI no els dóna gaires garanties .





La consellera d'ERC ha afegit que el Govern exigeix la dimissió dels que siguin els responsables, no només per això, sinó també per la seva incapacitat de donar resposta, i ha advertit que així no es poden tenir relacions fluides amb el Govern : “No podem negociar amb qui ens espia”.





Ha remarcat que l' Executiu de Pere Aragonès no vol "un cap de turc ni excuses" i que únicament us servirà una reacció que estigui a l'altura de la gravetat dels fets: la dimissió dels responsables.





NO VEU GARANTIES DE SABER-HO TOT



Per a ella, aquesta solució encara està molt lluny d'assolir-se perquè les mesures anunciades per Bolaños no garanteixen saber tota la informació relativa al cas, ja que "sempre hi ha dret d'empara als secrets oficials".





Ha reclamat saber quan se sabran els resultats de les investigacions anunciades, qui va ordenar les presumptes escoltes, amb quin objectiu, qui custòdia ara aquesta informació i qui pot tenir-hi accés: "No dubtem que el Govern ho sap".





També ha dit que durant la reunió, de més de dues hores, ha traslladat a Bolaños que aquest cas és un “escàndol majúscul” i que la situació requereix transparència, ètica i un marc jurídic diferent, que considera que no existeixen ara.





LA TROBADA "NO NORMALITZA LA SITUACIÓ"



També ha assegurat que la visita del ministre a la Generalitat "no serveix per normalitzar la situació ni per garantir el suport parlamentari", perquè les confiança estan trencades.





Davant d'aquest diagnòstic, ha exigit al Govern "valentia per enfrontar-se a les profunditats del seu propi Estat, amb el risc de descobrir que no és un fet aïllat" i que aquest cas forma part del que ha anomenat causa general contra l'independentisme.





"No hi ha dubte que l'Estat espanyol ha espiat un mínim de 65 persones pel fet de ser independentistes", i ha afegit que aquests presumptes espionatges no poden quedar impunes.





JUNTS



Preguntada per la reacció de Junts al matx, la consellera d'ERC ha respost que no ha rebut cap queixa del partit de Carles Puigdemont.

" Junts demanava una Comissió d'Investigació . Potser se sentiran contents amb les propostes del ministre Bolaños ", ha afegit Vilagrà sobre el soci de govern.