Aragonès afirma que "necessita "un mínim de confiança entre les dues parts per avançar en les negociacions"

Adverteix de "dificultats" perquè no sap si els telèfons són segurs @ep



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit que “un Estat democràtic no espia els seus ciutadans” ni escolta converses privades dels oponents polítics, en referència al presumpte espionatge a líders independentistes.





En una entrevista al diari israelià ' Haaretz ', Aragonès ha explicat que cal “un mínim de confiança entre les dues parts per avançar en les negociacions”, cosa que es dificulta si hi ha espionatge per part de l'Estat, ha remarcat.





Ha reafirmat les seves sospites sobre els serveis d'intel·ligència espanyols, ja que no preveu que un altre govern pugui estar "interessat" a les seves activitats.





També ha explicat que no sap si va ser vigilància il·legal o autoritzada per la justícia, i en aquest cas s'hauria utilitzat un programari "desenvolupat per al contraterrorisme per vigilar l'activitat política legal".





Ha lamentat que té "moltes dificultats" per desenvolupar les responsabilitats polítiques, ja que no està segur que els telèfons dels afectats siguin segurs a l'hora de comunicar-se.





Aragonès ha insistit que Catalunya "no vol Pegasus ", sinó que el programari es faci servir només amb delinqüents i terroristes, i ha posat en valor que en altres països també hi ha hagut presumptes casos d'espionatge.