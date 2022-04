Milers de persones celebren el Sant Jordi Musical a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm

Fàbrica d'Estrella Damm | @ep





Aquest cap de setmana, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm ha tornat a acollir el ja tradicional Sant Jordi Musical, que, en aquesta ocasió, ha ampliat el seu programa amb la celebració de dues jornades plenes de música, gastronomia, llibres i roses. Tant dissabte com diumenge, milers de persones han pogut gaudir al número 515 del carrer Rosselló de Barcelona de concerts d'artistes com Joan Dausà, Pegatina, Suu, Pony Pisador, Mishima i Blaumut, entre d'altres, que han tingut lloc als tres escenaris del recinte. Aquesta tarda hi ha previstes més actuacions, com ara Sara Roy, 31 FAM, The Tyets, Itaca Band o Lildami, entre altres.





En total, aquest cap de setmana Estrella Damm ha programat 44 concerts d'artistes i grups musicals els quals, a més d'actuar, han signat els seus treballs, com també ho han fet altres artistes que han vingut expressament a l' Antiga Fàbrica Estrella Damm per compartir un rato amb els seus seguidors i seguidors. L'esdeveniment ha comptat amb les propostes gastronòmiques de les foodtrucks Filetejant, Fish&Chips, Indi Food Truck, Les Muns, Maria Una Crep i Una Pizza i, com no podia ser d'altra manera per Sant Jordi, parades de roses i llibres, així com de vinils de segona mà.





Un any més, el Sant Jordi Musical de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm ha tingut una vessant solidària amb la venda de roses de les entitats socials Fundació Gaspar de Portolà, Solidaritat Sant Joan de Déu i Amics de la Gent Gran. Els beneficis aniran destinats a la Creu Roja per oferir ajuda humanitària a les persones desplaçades ia la població civil d’Ucraïna.





A més, Damm ha organitzat una recollida de llibres entre collaboradors i collaboradors de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura −impulsada per la Fundació Servei Solidari−, els beneficis de la venda dels quals es destinaran a programes de 'alfabetització de persones en risc d'exclusió social.