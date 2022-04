Mig miler d'atletes participen a la Cursa de la Paràlisi Cerebral d'AREMI

40 edició de la Cursa de la Paràlisi Cerebral AREMI a Lleida | AREMI





La 40a edició d'aquesta cursa, que s'ha desenvolupat pels barris de Balàfia , coincideix amb el 50è aniversari de l'Associació de Veïns, que va ser la impulsora d'aquesta competició





Uns 500 atletes han participat aquest matí a les diverses proves de la 40a edició de la Cursa de la Paràlisi Cerebral AREMI (10 km, 5 km i inclusiva) , que s'ha disputat aquest diumenge pels carrers del barri de Balàfia i que aquest any coincideix amb el 50è aniversari de l'Associació de Veïns , que va ser la impulsora d'aquesta competició.





Diversos regidors de la Paeria , entre els quals hi havia els tinents d'alcalde Toni Postius, Jordina Freixanet i Paco Cerdà, el regidor d'Esports, Ignasi Amor, i els paers Fèlix Larrosa, Cristina Morón, Maria Burrel i Xavier Palau, així com el subdelegat del Govern central, José Crespín, i el president veïnal de Balàfia, Toni Baró, han pres part a la carrera més inclusiva de la ciutat, arrossegant les cadires d'alguns dels nois i noies afectats per aquesta malaltia.





La recaptació de les inscripcions de la cursa anirà destinada a incrementar les sessions de fisioteràpia per a les persones usuàries dels serveis de l´Associació AREMI, una entitat que treballa pel benestar, la inclusió i la defensa de les persones amb Paràlisi Cerebral i discapacitats similars .





GUANYADORS





Pel que fa a les carreres competitives, el vencedor a 10 km en categoria masculí ha estat Muhammad Lamin Bah, del Club Xafatolls , que ha invertit un temps de 32'38” a completar el circuit. Juanma Fernández Hornero i Iván Menchón , de Runner's Balaguer han entrat darrere seu amb un registre de 33'48” i 34'05”, respectivament.





En categoria de dones, Elisa Lladós Català, de Clos Pons Thai Runners, ha estat la més ràpida amb un temps de 42'02”, seguida d' Ariadna Jofre Magallón (42'33”) i Raquel Marqués Prunes (43'01” ) .





Pel que fa a la distància de 5 KM, Javier Castells Guiu (16'28”), Nathan Nicholson Sabaté (17'00”) i Gregory Goodwin (17'40”) han entrat els primers per aquest ordre a la categoria d'homes.

Pel que fa a les dones, Inmaculada Albert Pla ha estat la guanyadora amb 19'53”, seguida de Laura Pallejà Figueras (20'14”) i Antònia Argilés Romero (20'49”).