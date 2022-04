Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball | @ep





Aquest dilluns se celebra l' Industrial Meeting Foment 2022 organitzat per Foment del Treball. Aquest acte comptarà amb la presència de Josep Lluís Cabestany, president de la Comissió Indústria Foment; Josu Jon Imaz, conseller delegat de Repsol; Kilian Garcia, director Internacional Foment; Joan Batalla, president SEDIGAS i Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball entre d'altres.





L' Industrial Meeting Foment 2022 neix per definir una estratègia energètica per a la indústria que li garanteixi la capacitat de competir i de generar ocupació, i alhora que permeti la transició necessària, de manera justa i equilibrada, cap a un model de desenvolupament més sostenible i més inclusiu. Cal tenir en compte que l'energia, tant la generació, el subministrament i el cost, s'han convertit en un dels principals reptes per a la competitivitat de la indústria catalana i espanyola i en un fre per a la transformació i la modernització del sistema industrial.









PROGRAMA DE L'INDUSTRIAL MEETING FOMENT 2022





9.30-9.45 Benvinguda i inauguració

Josep Lluís Cabestany , president Comissió Indústria Foment

Virginia Guinda , vicepresidenta de Foment i presidenta de la Comissió d'Energia





9.45-10.20 Els reptes energètics per a la descarbonització de la indústria

Josu Jon Imaz , conseller delegat Repsol

Presentació: Salvador Sedó , director Desenvolupament Sostenible Foment





10.20-10.40 Geopolítica de l'energia: conseqüències a la nostra economia

Javier Santacruz , economista i analista

Presentació: Kilian García , director Internacional Foment





10.40-11.30 Combustibles alternatius. Energia per a la indústria?

Els gasos renovables.

Joan Batalla , president SEDIGAS

Hidrògen: vector energètic del futur

Javier Fernández , director Regulació i Nous Negocis. Nedgia-Grup Naturgy

Presentació: Salvador Guillermo , secretari general adjunt i director d'Economia de Foment





11.30-11.50 Coffee-break





11.50-12.30 Instruments per a la transició energètica

Descarbonització de la indústria

Jorge Bistué , head of Customer Insights Portfolio. Endesa X.

Comunitats energètiques industrials

Guillem de l'Ós , director MEP. BAC Engineering Consultancy Group.

Gasificació de residus

José Sola , conseller delegat Econova Ambiental

Cogeneració

Manel Blasco , soci director Micropower Europe

Presentació: Salvador Sedó , director de Desenvolupament Sostenible Foment





12.30-13.30 Energia i competitivitat industrial

Joan Roget , president FEDEQUIM

Elisabet Alier , presidenta ASPAPEL

Francesc Rubiralta , CEO CELSA Group (tbc)

Josep Maria Mestres , president TEXFOR

Presentació: Albert Concepción , Fòrum Indústria i Energia





13.30-14.00 Cloenda

Albert Castellanos , secretari d'Empresa i Competitivitat. Generalitat de Catalunya

Raül Blanco , secretari general d'Indústria i PIME. Ministeri dIndústria.

Josep Sànchez Llibre , president de Foment del Treball





Data: Dilluns 25 d'abril de 2022

Lloc: Foment del Treball Nacional









Pots seguir l'acte en aquest enllaç: