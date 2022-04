El Barça cau en picat

FC Barcelona - Rayo Vallecano@/FCB (EP)



El FC Barcelona va tornar a perdre (0-1). En aquesta ocasió a casa, davant el Rayo Vallecano, en un partit en què van saltar al terreny de joc sense ganes i sense gràcia. Els homes de Xavi cauen en picat, ja que estan tirant per terra el que s'ha aconseguit en els últims mesos amb els mals resultats.

La primera meitat contra el Rayo va ser molt fluixa i el mateix entrenador blaugrana va reconèixer que van sortir al camp sense personalitat. I encara que al segon temps van millorar una mica i van tenir "més ímpetu", no va ser suficient: van sumar la tercera derrota consecutiva al Camp Nou, cosa que ha passat per primera vegada a la història.

Els pupils del de Terrassa van jugar part del temps sense ambició i ho van fer, a més, a remolc. I és que el Rayo no va desaprofitar al minut set la seva única ocasió de gol: es van avançar al marcador per pressionar un Barça que no va saber reaccionar. Isi i Álvaro García es van entendre perfectament i en una triangulació, van superar Dest i també Ter Stegen.

Busquets va quedar anul·lat pel plantejament del Rayo, F. de Jong va estar perdut al centre del camp i Gavi va aparèixer alguna vegada, però no va ser suficient. Araújo i Jordi Alba es van acostar a la porteria rival amb dos trets que es van quedar en res. I encara que al segon temps van ressorgir una mica, no van poder capgirar el marcador.

Amb això, el Rayo pràcticament ha certificat la seva permanència a Primera Divisió i, en canvi, el Barça sembla voler dir adéu a la segona posició de la taula, que és a tot el que aspiraven aquesta temporada.