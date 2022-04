Macron guanya a Le Pen a les eleccions presidencials franceses

Marine Le Pen y Emmanuel Macron @ep





El president de França, Emmanuel Macron, s'ha imposat en la segona volta electoral enfront del seu rival, la ultradretana Marine Le Pen, segons les estimacions de vot publicades després del tancament dels collegis electorals.





En concret, Macron ha obtingut el 58,2 per cent dels vots, segons la televisió pública, que concedeix a Le Pen un 41,8 per cent dels sufragis.





Macron confirma d'aquesta manera la seva condició de favorit, si bé hauria guanyat amb menor marge que en 2017, quan va aconseguir el 66 per cent dels vots. Le Pen, per la seva banda, s'encamina cap al millor resultat històric per a l'ultradreta a França.





Macron comptava amb el recolzament majoritari dels partits derrotats en primera volta, entre ells socialistes i conservadors, per aconseguir l'aval que li permetrà estar almenys deu anys a l'Elisi. És el primer president reelegit des de la victòria de Jacques Chirac a 2002.