Descobreixen centenars de restes humanes de la prehistòria en una cova de Múrcia

Arqueòlegs de l'Associació Patrimoni Històric de Santomera han descobert centenars de restes humanes pertanyents als habitants prehistòrics de Santomera (Múrcia) en un enterrament col·lectiu situat a la cova sepulcral de les Muelas i Sima Guillamón, emplaçada a la serra de Malnombre.

Troben centenars de restes humanes pertanyents als pobladors prehistòrics de Santomera, al BIC de la Serra d'Oriola. /@EDU AMPOLLA / EUROPA PRESS

Els arqueòlegs han iniciat aquesta setmana l'excavació i encara no han determinat el nombre d'individus a què pertanyen aquestes restes òssies, segons ha fet saber a Europa Press el president de l'Associació Patrimoni Santomera, el professor de Geografia i Història i arqueòleg, Miguel Pallarés .

Tot i això, Pallarés explica que són restes que podrien estar associades a un procés ritual i, per descomptat, responen a un "fenomen social" dels primers pobladors pertanyents a finals del Neolític o Calcolític, amb almenys 5.000 anys d'antiguitat.

SEGONA CAMPANYA DE PROSPECCIÓ





L'excavació s'emmarca en la segona campanya de prospecció , que també implica la realització de sondejos, i està desenvolupada per l'Associació al costat de l'Ajuntament de Santomera. En concret, la campanya es basa en l'estudi, la investigació, la divulgació, la posada en valor i la protecció del patrimoni arqueològic i etnogràfic del municipi.

Per això, els arqueòlegs han seleccionat dues coves o jaciments i n'han analitzat l'interès. Posteriorment, van dur a terme uns sondejos previs per tal de determinar si realment hi ha potencialitat al jaciment.

L'equip d'arqueòlegs, format per un grup d'entre vuit i deu persones, té entre una i dues setmanes de treball. Es tracta d'una cova sepulcral que es va descobrir a la primera campanya de prospecció i en què es va percebre que hi havia un enterrament col·lectiu.

UNA COVA SEPULCRAL "PREPONDERANT"





Els arqueòlegs barregen com a hipòtesi que aquesta cova és un lloc "molt important" i té una preponderància respecte a les altres vuit o nou coves de caràcter sepulcral documentades amb anterioritat pels arqueòlegs de l'Associació a l'entorn.

A totes elles es dipositaven parts anatòmiques dels cossos però, mentre a les descobertes amb anterioritat s'han trobat "deposicions secundàries i parcials" de restes humanes, a la cova que s'està excavant ara han trobat una gran quantitat de vestigis en un context diferent al de les altres cavitats, cosa que manifesta el caràcter singular de la cova.

"No sabem si hi ha una relació directa amb les altres coves quant a cronologia, fins que no tinguem els resultats de les anàlisis de datació", segons Pallarés. Tot i això, es mostra convençut que la Cova de les Moles i Sima Guillamón és un jaciment "important" per la seva tipologia en relació al Cabezo Malnombre i també a les altres cavitats properes amb evidència d'ús funerari.

"Té una quantitat de restes que no tenen les altres coves", segons Pallarés, que precisa que els arqueòlegs intenten ara dilucidar el ritual que es podia dur a terme en aquest lloc i les circumstàncies més concretes que envoltaven el procés.

L'EXCAVACIÓ, EN UNA FASE INICIAL





El projecte està dirigit pels arqueòlegs Miguel Pallarés, Cristina González i Norman Fernández. L'equip de recerca està format per especialistes entre els quals hi ha antropòlegs, geòlegs, biòlegs, especialistes en indústria lítica (alguns de la Universitat de Múrcia), així com estudiants en pràctiques de la UMU a través del COIE, i alumnes Erasmus (procedents de Portugal i Alemanya).

De moment, l‟equip està en una fase primigènia i inicial de l‟estudi arqueològic. Després del seu descobriment, ara han començat a excavar les restes, que apareixen en una cova externa anomenada Cova de les Moles i un pou intern en què dipositaven les restes òssies desarticulades anomenada Sima Guillamón.

Han aparegut, fonamentalment, restes òssies humanes, encara que també hi ha artefactes lítics associats a activitats relacionades al ritual funerari, encara que Pallarés reconeix que "encara és molt aviat per afirmar qualsevol conjectura" perquè "encara cal continuar excavant".

I és que els arqueòlegs encara estan a nivells superficials i desconeixen fins a quina profunditat arribaran en aquesta campanya. "De fet, un dels objectius és veure si realment el jaciment val la pena per continuar excavant en futures campanyes", ha precisat.

Després de l'estudi de les restes recuperades, procediran a la publicació dels resultats amb caràcter científic, atès que les dades recollides són "molt interessants", tal com reconeix Pallarés, que adverteix que és un procés de recerca que "s'està iniciant, està en curs i obert als diferents canvis que es van donant en una investigació arqueològica en funció del mètode que es fa servir”.