Ucraïna xifra a 215 els nens morts des de l'inici de la guerra amb Rússia

Les autoritats d' Ucraïna han xifrat aquest dilluns el 215 el nombre de nens que han mort al país des de l'inici de la invasió russa, desencadenada el 24 de febrer per ordre del president de Rússia, Vladimir Putin.





La Fiscalia ucraïnesa ha assenyalat en un missatge al seu compte a Telegram que fins ara s'han confirmat 215 nens morts i 391 ferits , si bé ha subratllat que "les xifres no són definitives, ja que hi ha treballs en marxa per establir-les en llocs de hostilitats actives i als territoris temporalment ocupats i alliberats".





Així mateix, ha destacat que la regió de Donetsk (est) és la que acumula un nombre més gran de nens víctimes del conflicte, amb 124 entre morts i ferits, seguida per la capital, Kíev, amb 114, i Kharkov, amb 93. Per darrere figuren Txernígov, Jerson, Mikolaiv, Lugansk, Zaporiyia, Sumy, la ciutat de Kíev i Yitomir.





Finalment, l'organisme ha indicat que, des del començament del conflicte, un total de 1.500 institucions educatives han patit danys materials a causa dels atacs per part de les forces russes i les milícies de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, alhora que ha assenyalat que 102 han quedat "completament destruïdes"