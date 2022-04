CaixaBank, El Corte Inglés, Telefónica, Mercadona i Inditex, les empreses amb millor reputació, segons Advice

El president de la Fundació la Caixa, Isidre Fainé /@CriteriaCaixa (EP)



CaixaBank i Fundació La Caixa, El Corte Inglés, Telefónica Tech, Mercadona i Inditex són les empreses que cullen una millor reputació el 2022 , segons l'últim estudi d'Advice d'èxit empresarial.

L'anàlisi revela que la reputació empresarial depèn de diferents factors tangibles en el context de la pandèmia, la crisi econòmica, la inflació i la guerra a Ucraïna.

El rànquing de les deu grans empreses que obtenen la millor reputació el completen Banco Santander, Cellnex Telecom, Meliá Hotels International, Nestlé i Iberdrola.

Els factors més valorats per atorgar reputació a les empreses són contribuir a la creació de llocs de treball, avançar en la digitalització empresarial, actuacions concretes de Responsabilitat Social i aportar a la recuperació econòmica a Espanya.

"Després de tres anys de pandèmia i crisi econòmica, els espanyols són plenament conscients dels problemes (perquè no són teòrics, sinó que els pateixen) i demanen empreses i institucions que contribueixin a solucionar-los de manera tangible, concreta i real", ha apuntat el soci director d'Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel.

Tant la població general com els líders d'opinió enquestats consideren que la reputació ha de ser mesurada en el context econòmic i social actual i no independentment del context, condicionat per la inflació, la crisi econòmica o la necessitat de crear un nou model productiu digital i sostenible.