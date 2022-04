Bolaños creu que la reunió amb el Govern va ser "útil" i advoca per aclarir el presumpte espionatge

Féix Bolaños @ep





El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha defensat que la reunió que va mantenir diumenge amb la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va ser "útil", i ha sostingut que l'Executiu central té la voluntat d'esclarir els fets.





"Crec que és útil el mer fet de la mateixa reunió, per tant jo no la cal·lifico en absolut com una reunió que no hagi sortit bé", ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.





S'ha referit com a decisions valentes a la resposta del Govern davant el presumpte espionatge, que inclouen l'obertura d'un control intern del CNI, a petició del mateix organisme, i la constitució de la comissió de Secrets Oficials al Congrés, i ha demanat” no prejutjar res".





En preguntar-li si posa la mà al foc pel CNI, Bolaños ha dit: “ Poso la mà pel funcionament amb totes les garanties de les institucions democràtiques ”.





"Entenem quina és la preocupació i la inquietud de totes les persones que s'han vist afectades i també de part de la societat catalana i espanyola, que ho veu amb preocupació", ha afirmat.





RELACIONS AMB EL GOVERN





El ministre ha convingut que les relacions amb el Govern estan en "un moment difícil" i ha celebrat que la situació avui a Catalunya no tingui res a veure amb la tensió insuportable que, al seu parer, hi havia fa anys.





Ha apostat per “recuperar la confiança” i ha afegit que el Govern vol comptar amb aliats parlamentaris que puguin col·laborar amb l'avenç de la legislatura.





MESURES





Bolaños s'ha mostrat convençut que es podrà constituir la comissió parlamentària amb accés als secrets oficials, que requereix el suport de tres cinquenes parts de la Cambra.





També ha subratllat la desclassificació de documentació secreta per "col·laborar del tot" tant amb les actuacions del Defensor del Poble com amb la justícia.





"Podríem haver dit: miri vostè, la llei impedeix que hi hagi cap mena de coneixement; i no ho hem fet", ha conclòs.