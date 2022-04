Dur cop per a Paz Padilla: mor Tomás Summers, el seu descobridor com a humorista

L'acadèmic, director, guionista i productor Tomás Summers ha mort aquest dissabte a Sevilla, la seva ciutat natal, als 76 anys, segons ha informat l'Acadèmia de Televisió i de les Ciències i les Arts de l'Audiovisual de què va ser membre fundador.





Especialitzat en programes musicals, varietats i humor, es converteix en descobridor d'humoristes, portant a la fama artistes com Chiquito de la Calçada, Pau Padilla, Manu Sánchez o Santi Rodríguez. Una dura pèrdua per a l'humorista que viu un cap de setmana d'allò més entretingut a Barcelona amb la firma del seu llibre, 'L'humor de la meva vida', on ha rebut la calor de tots els seus seguidors.





L'Acadèmia de Televisió se suma al dolor i la tristesa per la pèrdua d'aquest "mític i estimat professional" i ha enviat el seu sentit afecte i suport a la seva família, companys i amics en aquests tristos moments.





Summers era llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid (1961-1966), Tècnic d'Administració Civil de la Comunitat de Madrid, i amb estudis de producció realitzats a l'Escola Oficial de Cinematografia.