Lleida reclama que la Generalitat mobilitzi els ajuts directes per als afectats per les gelades i pedregades

El primer tinent d'alcalde, Toni Postius , i el regidor de l'Horta, David Melé , han visitat aquest matí en companyia del president del sindicat agrari ASAJA, Pere Roqué, finques afectades per la pedregada d'ahir, la segona d'aquest mes, que juntament amb les gelades de fa tres setmanes han deixat molt feta malbé la collita de fruita dolça a l'Horta de Lleida.





Toni Postius i David Melé han visitat finques afectades per la pedregada per comprovar els danys ocasionats ©Ajuntament de Lleida







Toni Postius ha manifestat que estaven preocupats per la situació del sector afectat per les últimes inclemències meteorològiques, per la qual cosa reclamava a la Generalitat i a la Conselleria d'Agricultura la mobilització immediata de recursos per ajudar el sector i resoldre la incertesa que pateixen molts pagesos 'Horta en una activitat tan important per a Lleida.





"En un moment d'incerteses cal determinació i posar quantitats sobre la taula ", ha comentat el tinent d'alcalde, que ha recordat la tasca que fa la Paeria. "Nosaltres estem acompanyant el sector per trucar a totes les portes que faci falta, tant de l'Estat com de la Generalitat".





Postius ha qualificat d´excepcional la situació que s´està vivint al´Horta de Lleida, però també ha recordat que venim d´uns anys complicats. "L'afectació no només passa en unes quantes finques, sinó que repercuteix a tot el sector i a la mà d'obra", ha afirmat recordant que el problema es magnifica perquè està comprovat que en la producció d'un quilo de fruita intervenen fins a sis sectors diferents. "Si ens creiem que l'agroalimentació és un sector estratègic de país, cal veure accions", ha conclòs reclamant l'actuació administrativa. Tall de veu T. Postius





Per la seva banda, Pere Roqué ha localitzat l'àrea afectada per la pedregada d'ahir a la zona Nord de l'Horta (Torres de Sanui, Vallcalent, Marimunt i Llívia), a més de Torrefarrera i Rosselló, per expressar la seva decepció per la inacció de la Generalitat. "Encara no se'ns ha concretat res de les ajudes directes que ens van prometre per les gelades i ara temen aquestes dues pedregades, que han fet malbé en algunes finques entre el 75 i 90% de la collita habitual".





El president d'ASAJA diu que "algú no fa la feina que li correspon, perquè tenen totes les dades sobre la taula" . Roqué ha puntualitzat que aquests ajuts no han d'arribar en forma de crèdits tous, ja que no solucionarien el problema. "Anem tots sobrepassats de crèdits i volem fer entendre que aquests diners no són perquè pugui tenir el pagès, sinó per pagar les despeses i salvar al màxim la situació que vivim", ha conclòs. Tall de veu P. Roqué

Ple de la Paeria





D'altra banda, el regidor de l'Horta, David Melé, ha recordat que el proper ple de la Paeria, que se celebrarà divendres que ve, aprovarà una declaració institucional en suport a la pagesia per les fortes gelades de fa tres setmanes, el text de les quals va ser aprovat a la darrera comissió especial de l'Horta.





En aquesta declaració, la Paeria s'uneix a les reivindicacions de la pagesia de la plana de Lleida, ia la plataforma Salvem la Pagesia, Defensem el Món Rural, i subscriu les seves peticions pel que fa a:





1. Sol·licitud d'ajudes directes per afrontar les pèrdues de fins al 100% de la producció.





2. Establir una reunió conjunta amb les administracions de rang superior per reunir-nos conjuntament amb els representants d'Agoseguro per articular modificacions estructurals de les assegurances agràries per properes campanyes.





3. Reducció dels mòduls IRPF i cercar l'equivalència d'aquestes reduccions fiscals cap a l'impost de societats relacionades amb les empreses familiars agràries.





4. Mesures per salvaguardar del tancament les cooperatives i centrals fructícoles. El capital humà que s'ha construït al llarg de molts anys no el podem perdre a causa de la catàstrofe.