Girona asfaltarà quatre carrers de la ciutat per millorar l'estat de la calçada

L?Ajuntament de Girona asfaltarà quatre carrers de tres barris diferents de la ciutat per millorar l'estat de la calçada. Aquestes actuacions, que es duran a terme entre el 24 d'abril i el 9 de maig, comportaran afectacions en la mobilitat, obligant a tallar la circulació de vehicles en alguns punts de les vies. Les obres formen part de la primera fase del Pla d'Asfaltat 2020, que es va iniciar el passat any i que es duu a terme cada any dins de les inversions amb l'objectiu de rehabilitar i reparar els ferms per proporcionar una superfície de trànsit segura i còmoda .





“Asfaltar carrers és una prioritat d'aquest govern, ja que repercuteix en una millor conducció, en una reducció de soroll, i en una millora de la seguretat. Amb el Pla d'Asfaltat anem posant al dia molts carrers de la ciutat, beneficiant tots els barris i el conjunt de la ciutadania que s'ha de desplaçar amb vehicle. Sabem que els dies d'asfaltat es generaran molèsties a les persones usuàries i veïns i veïnes, però demanem comprensió perquè el resultat de les intervencions serà positiu per a tots”, ha explicat el regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí.





Els primers treballs se centraran al carrer de Barcelona, entre el carrer del Riu Muga i el carrer de Sant Miquel, i tindran lloc els diumenges 24 d'abril i 1 de maig, de 8 a 20 h. Les obres afectaran únicament un dels carrils de circulació, de manera que es garantirà el pas dels vehicles en ambdós sentits de la marxa amb mesures d'estrenyiment de carrils de circulació i reducció de velocitat.





Un altre dels punts que s'asfaltarà serà el carrer Marquès de Caldes de Montbui, entre el carrer Migdia i el carrer Barcelona. Des del dia 25 d'abril, a les 8 h, fins al divendres 29 d'abril, a les 20 h, es tallarà aquesta via i l'accés als guals quedarà restringit durant l'horari laboral, entre les 8 i les 20 h, i possiblement alguna nit puntual. En aquest cas, s'informarà degudament de les restriccions als guals afectats el dia anterior. A més, a causa de les feines, es prohibirà l'estacionament de vehicles al llarg del tram i es desplaçaran les tres àrees de contenidors afectades al carrer de Sant Isidre.





Del dimecres 27 d'abril, a les 8 h, dilluns 9 de maig, a les 20 h, també es tallarà el carrer Riera de Mus, entre el carrer Vitoria-Gasteiz i el carrer Riu Cardener. Com en el cas anterior, l'accés als guals quedarà restringit durant l'horari laboral i, possiblement alguna nit puntual, de la qual s'informaria adequadament. L'estacionament en aquest tram també quedarà prohibit i l'àrea de contenidors afectada es desplaçarà al carrer Albí, a l'alçada del número 13. Precisament el carrer Albí quedarà obert a la circulació de vehicles, i no es veurà afectada per les obres.





Quant a l'accés als carrers de la Riera del Llémena i de la Riera de Marroc , aquest haurà de realitzar-se des de la rotonda de la Riera de Mus ia través del mateix carrer de la Riera del Llémena, mentre que l'accés al carrer de la Riera d'Oix s'haurà de fer des del carrer d'Albí.





Finalment, amb motiu dels treballs d'asfaltat es tallarà el carrer del Puigneulós, entre el carrer de Sant Sebastià i el carrer d'Orient, del dimarts 3 de maig, a les 8 h, fins al dilluns 9 de maig, a les 20 h. L'estacionament al llarg del tram de carrer quedarà prohibit i l'àrea de contenidors afectada es desplaçarà al carrer de Sant Sebastià, a l'alçada del número 42.





A més, com a conseqüència dels treballs, es podran produir talls puntuals a les cruïlles dels carrers de Sant Sebastià i d'Orient, que obligarien a desviar el trànsit rodat pels carrers annexos. Aquests talls duraran entre una i dues hores i se n'informarà el dia anterior a través de l'apartat d'incidències del web municipal.





Cal tenir en compte que les dates previstes de les obres poden variar a causa de les condicions meteorològiques i de l'evolució dels treballs. Qualsevol canvi s'informarà també a través de l'apartat d'incidències del web municipal.