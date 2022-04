La justícia intervé: L'Audiència reobre la denúncia per presumptes coaccions del govern Colau a Vauras Investment

Ada Colau i els seus mètodes de dissuasió acaben als Jutjats/ @EP





L' Audiència Provincial de Barcelona ha admès a tràmit una querella contra , Ada Colau, per presumptes delictes de coaccions i prevaricació administrativa i on la part querellant és el fons d'inversió Vauras Investment.











El 2020 Vauras es va querlar contra Colau i tres càrrecs municipals més de Barcelona en Comú per l'okupació de vuit habitatges coneguts com Bloc Llavors , propietat del fons d'inversió. Vauras afirmava llavors que els desnonaments s'havien suspès fins a quatre vegades, per la violència del moviment okupa "amb el suport i la connivència de l'Ajuntament de Barcelona" i va interposar o una querella per coaccions, extorsió, prevaricació, infidelitat de documents públics, suborn, trànsit d´influències, negociacions prohibides a funcionaris públics o usurpació d´atribucions contra l´alcaldessa de Barcelona, Colau, el regidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra, la regidora d´habitatge, Lucía Martín i la responsable de Disciplina d´Habitatge i Inspecció, Fuensanta Alcalá.





Aquesta primera querella va ser arxivada el 27 de novembre del mateix 2020 pel Jutjat d'Instrucció número 38 de Barcelona, encara que ara ha estat revocada parcialment per l'Audiència Provincial, que ordena admetre a tràmit la querella pel que fa al delicte de coaccions i al delicte de prevaricació administrativa, segons la decisió del 22 d'abril de 2022 passat.





El delicte de coaccions o la coacció és un delicte contra la llibertat individual que consisteix a utilitzar la violència per impedir una persona que faci alguna cosa que no està prohibida per la llei o per obligar-lo a fer alguna cosa que no vol, sigui justa o injusta.





Mentre que la prevaricació és un delicte contra l'Administració pel qual una autoritat, un jutge o un funcionari públic fan una conducta injusta i contrària a la llei en l'exercici del seu càrrec sabent la seva injustícia.











L'AJUNTAMENT VA REQUIRIR A VAURES QUE OFERIRÀ LLOGUER SOCIAL A LES FAMÍLIES DEL BLOC OKUPAT





L'Ajuntament de Barcelona va demanar al fons d'inversió Vauras Investment, propietari del bloc Llavors del Poble-sec que havia de complir el Decret Llei 17/2019 de la Generalitat que havia d'oferir un lloguer social a les sis famílies que havien de ser desallotjades de l'esmentat bloc i que en cas que no ho fes executaria "multes coercitives amb possible expropiació forçosa i sancions si concorre infracció". Atès que Vuras té la consideració de gran forquilla d'habitatge i complia les circumstàncies per habilitar l'ajuntament a requerir-lo que ofereixi lloguer social.









El decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que va aprovar el Govern el 23 de desembre passat, preveu que les grans forquilles d'habitatge han d'oferir un lloguer social a persones o famílies que portin més de sis mesos ocupant-ne una. habitatge sense contracte i que estiguin en situació de vulnerabilitat acreditada abans diniciar la demanda judicial.