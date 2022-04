Mor el primer nen infectat amb l'hepatitis aguda d'origen desconegut

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) té comptabilitzats fins al 21 d'abril un total de 169 casos a 11 països d'hepatitis aguda d'origen desconegut en nens; uns 17 nens (aproximadament el 10%) han necessitat un trasplantament de fetge i s'ha notificat com a mínim una mort al Regne Unit.





Tedros Adhanom, el director general de l'OMS @ep







D'acord amb la informació publicada per l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides, els casos tenen entre 1 mes i 16 anys. S'han registrat casos a: Regne Unit (114), Espanya (13), Israel (12), Estats Units (9), Dinamarca (6), Irlanda (<5), Països Baixos (4), Itàlia (4), Noruega (2), França (2), Romania (1) i Bèlgica (1).





La síndrome clínica entre els casos identificats és l'hepatitis aguda (inflamació del fetge) amb enzims hepàtics marcadament elevats. Molts casos tenen símptomes gastrointestinals, com dolor abdominal, diarrea i vòmits, que van precedir la presentació de l'hepatitis aguda greu, i de nivells elevats d'enzims hepàtics (aspartat transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiors a 500 UI/L ) i icterícia.





La majoria dels casos no presentaven febre . Els virus comuns que causen l'hepatitis viral aguda (virus de l'hepatitis A, B, C, D i E) no s'han detectat en cap cas. Segons la informació disponible actualment, no s'han identificat com a factors els viatges internacionals o els vincles amb altres països.





S'han detectat adenovirus en almenys 74 casos, i del nombre de casos amb informació sobre proves moleculars, 18 s'han identificat com a F tipus 41. El SARS-CoV-2 es va identificar en 20 casos dels que van ser sotmesos a proves. A més, el 19 es va detectar una coinfecció de SARS-CoV-2 i adenovirus.





L'OMS apunta que "encara no és clar si s'ha produït un augment dels casos d'hepatitis, o un augment de la conscienciació sobre els casos d'hepatitis que es produeixen al ritme esperat però que no es detecten". "Encara que l'adenovirus és una possible hipòtesi, s'està investigant l'agent causant", necessiten.





Al Regne Unit, on s'han notificat la majoria dels casos fins avui, s'ha observat un augment significatiu de les infeccions per adenovirus a la comunitat (especialment detectades en mostres fecals de nens) després dels baixos nivells de circulació anteriors a la pandèmia de COVID-19. Els Països Baixos també han informat d'un augment simultani de la circulació d'adenovirus.





Tot i això, l'OMS explica que "a causa de la millora de les proves de laboratori per a l'adenovirus, això podria representar la identificació d'un resultat rar existent que es produeix a nivells no detectats anteriorment i que ara es reconeix a causa de l'augment de les proves ".





L'OMS detalla que encara que l'adenovirus és actualment una de les hipòtesis com a causa subjacent, "no explica totalment la gravetat del quadre clínic" . "La infecció per l'adenovirus de tipus 41, el tipus d'adenovirus implicat no s'havia relacionat anteriorment amb aquest tipus de presentació clínica", puntualitzen.





Els adenovirus són patògens comuns que solen causar infeccions autolimitades. Es transmeten de persona a persona i solen causar malalties respiratòries, però depenent del tipus, també poden causar altres malalties com gastroenteritis (inflamació de l'estómac o els intestins), conjuntivitis (ull vermell) i cistitis (infecció de la bufeta).





Hi ha més de 50 tipus d'adenovirus immunològicament diferents que poden causar infeccions en els éssers humans . L'adenovirus de tipus 41 sol presentar-se amb diarrea, vòmits i febre, sovint acompanyats de símptomes respiratoris. Tot i que s'han notificat casos d'hepatitis en nens immunodeprimits amb infecció per adenovirus, no se sap que l'adenovirus de tipus 41 sigui una causa d'hepatitis en nens d'altra banda sans.





"Cal investigar més a fons factors com l'augment de la susceptibilitat entre els nens petits després d'un nivell de circulació d'adenovirus més baix durant la pandèmia de COVID-19, la possible aparició d'un nou adenovirus, així com la coinfecció de SARS-CoV -2 Les hipòtesis relacionades amb els efectes secundaris de les vacunes contra el COVID-19 no estan recolzades actualment, ja que la gran majoria dels nens afectats no van rebre la vacuna contra la COVID-19. infeccioses per avaluar i gestionar plenament el risc", rebla l'OMS.