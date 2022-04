Telefónica inclourà serveis com les alarmes, els videojocs i la telemedicina a les seves noves tarifes

Seu de Telefónica @ep





Telefónica inclourà els nous serveis que ha anat afegint a la seva oferta, com les alarmes a la llar, els videojocs o la telemedicina, al nou ventall de tarifes que reemplaçarà a fusió.







L'operador està ultimant el grau d'integració dels nous serveis, entre els quals es trobaria també el GamePass de Xbox, tal com ha publicat aquest dilluns 'Expansión' i han confirmat fonts del sector.





Telefónica va llançar el setembre del 2020, en col·laboració amb la nord-americana Teladoc, el seu servei de telemedicina, que combina serveis de medicina amb nutrició, des de 6,95 euros al mes per a usuaris individuals i 10,95 euros al mes per a famílies de quatre membres.





Pel que fa a GamePass, és un servei de Microsoft per jugar a videojocs de la consola Xbox en qualsevol dispositiu per una tarifa de 12,99 euros al mes.





Així mateix, les noves tarifes també inclouran Movistar Prosegur Alarmas, la 'joint venture' amb Prosegur, que el 2021 va acabar amb 325.000 clients després de sumar 133.000 més.





TANCAMENT TUENTI





D'altra banda, Telefónica també ha començat a migrar els clients de l'Operador Movil Virtual (OMV) Tuenti a O2, ja que el primer finalitzarà el servei l'1 de juny, d'acord amb CCOO.





Els treballadors de l'OMV ja estan sent formats per passar a prestar els seus serveis a la segona marca de Telefónica, reforçada també per les noves ofertes i l'augment del nombre de municipis que es consideren 'competitius' i en el que té ara llibertat per fixar els seus serveis ofertes.





Tuenti havia actuat com a marca de telefonia mòbil de Telefónica després que es tanqués la xarxa social , el 90% de la qual Telefónica va adquirir el 2010 per 70 milions d'euros.





Progressivament, la marca havia perdut serveis com la fibra òptica i les xarxes socials com Twitter portaven des de l'octubre sense utilitzar-se.