El PP denuncia pintades amb "amenaces de mort" a la seu de Castelldefels

Pintades a la seu del PP @ep





El president del PP de Barcelona, Manu Reyes , ha denunciat aquest dilluns a la policia local de Castelldefels (Barcelona) unes pintades amb "amenaça de mort" a la seu del partit del municipi, en què es podia llegir ' Fills de puta us matarem! ' ('Fills de puta us matarem').





En un comunicat del PP, Reyes ha informat d'aquestes pintades i ha dit que s'han facilitat a la policia els enregistraments de la càmera de seguretat de la seu per descobrir els responsables: "Per molt que ens amenacin de mort no ens van a callar. Seguirem treballant amb més ganes, si és possible, pel canvi que la ciutat i els veïns de Castelldefels necessiten”.





El president del PP català, Alejandro Fernández; l'eurodiputada Dolors Montserrat, i el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, han traslladat el suport a Reis a través de les xarxes socials, entre d'altres.