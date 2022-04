Luis Medina entra als jutjats a empentes

Luis Medina ja és als jutjats ordinaris de Plaça de Castella per declarar per la seva presumpta implicació en el cas de les màscares que investiga el jutge Adolfo Carretero per delictes de falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i alçament de béns.





Luis Medina en arribar als Jutjats de Plaça Castella per declarar en el cas de les mascaretes - EUROPA PRESS





L'aristòcrata ha arribat passades les 11.40 hores en taxi a les dependències judicials. Tot just sortir del vehicle, ha estat envoltat per desenes de periodistes que l'esperaven a la porta i ha arribat a l'entrada a empentes. Fins i tot en algun moment s'ha colpejat contra les tanques d'accés.





No ha volgut fer declaracions a la premsa. Sí que ho ha fet aquest matí hores abans de la seva citació al sortir a passejar el seu gos, on ha manifestat que confiava en la justícia i que estava tranquil.





De vestit, sense mascareta i sense corbata, l'investigat ha entrat seriós i acompanyat pels seus lletrats . El seu soci, Alberto Luceño, ha volgut evitar la premsa i ha arribat als jutjats a les nou del matí, sense fer cap mena de declaració.





L'instructor investiga una querella de la Fiscalia Anticorrupció per la presumpta comissió de delictes d'estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals, fets que el magistrat veu "greus" en tenir lloc "en el moment més àlgid de la pandèmia" quan hi havia " milers de morts diàries.





El fiscal Luis Rodríguez Sol, que signa la querella, sosté que els comissionistes, amb ànim d'obtenir "un exagerat i injustificat benefici econòmic" , van oferir a l'Ajuntament de Madrid la possibilitat d'adquirir "grans remeses de material sanitari fabricat a la Xina".





El fill menor de Naty Abascal com a intermediari va obtenir una comissió d'un milió d'euros, que va destinar a la compra d'un veler per 325.515 euros i a dos bons d'inversió per valor cadascun de 200.000 euros.





El sumari de la investigació va destapar que dies després de rebre les transferències de l'empresa malaia Leno, l'aristòcrata va transferir els diners a un compte als Països Baixos, deixant un dels seus comptes pràcticament buit i un altre en números vermells.





A la querella, el fiscal va sol·licitar l'embargament del veler i dels comptes bancaris . En comprovar el jutge que tenia menys de 250 euros, va procedir a fixar a instàncies d'Anticorrupció una fiança de 981.000 euros, i en aquest cas d'impagament es procedirà a embargar els drets hereditaris de l'investigat en relació amb l'herència de la seva àvia, la duquessa de Medinaceli.





A Medina se l'investiga també per la presumpta comissió d'un delicte d'alçament de béns després que el magistrat comprovés que l'investigat va fer disposicions dels seus bons i patrimonials des del 13 d'abril del 2021, data en què va ser citat a declarar davant de la Fiscalia Anticorrupció.





Únicament se li ha pogut embargar el veler matriculat a Gibraltar i un compte corrent amb saldo positiu de 247,26 euros per cobrir la responsabilitat civil dels presumptes delictes investigats, la quantitat dels quals si escau puja a 1,2 milions d'euros.





"COMISSIÓ DINS DEL NORMAL"





El paper de Medina en l'operació de compravenda és de facilitador, segons ell mateix va manifestar durant la declaració davant del fiscal. Va ser la persona que va contactar amb el Consistori, aprofitant la condició de personatge públic i "la seva amistat amb un familiar de l'alcalde de Madrid", segons la querella del fiscal. Se li va facilitar el nom d'Elena Collado, coordinadora general de pressupostos i recursos humans de l'Àrea de Govern d'Hisenda i Personal de l'Ajuntament de Madrid.





Elena Collado està citada a declarar el proper 9 de maig com a testimoni. El PSOE ha demanat al jutge que la citi com a investigada perquè tingui "una defensa adequada".





En la seva declaració davant del fiscal, Luis Medina va afirmar que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, li va "trucar o escriure per donar-li les gràcies" per la donació de 283.000 mascaretes en els pitjors moments de la pandèmia, afirmant que "no té cap relació” amb ell.





"Jo de la suma total si ho sumes, entre el que s'emporta ell i el que m'emporto jo, jo m'emporto menys d'un 10% de comissió, que està dins del normal", va subratllar llavors.





Ja en el marc de la instrucció, l'investigat es va queixar en un escrit presentat pel seu advocat Carlos Texidor que el jutge acceptés la presència de l'Ajuntament de Madrid a la causa en qualitat de perjudicat, igual que l'empresa de la funerària municipal, en estar d'acord en dos casos amb els contractes investigats.





"L'assumpte es va donar per conclòs i l'Ajuntament es va sentir satisfet amb la solució, per la qual cosa ara no poden venir a queixar-se d'una cosa que van donar per vàlida i per això no van interposar cap tipus de reclamació, molt al contrari del que van fer amb l'empresa Sinclair, a qui van denunciar per no tenir prou qualitat les màscares comprades", va subratllar l'advocat.





LLUNYER, EL NEGOCIADOR





A Alberto Luceño se l'investiga per ser la persona que es va encarregar de les negociacions amb Elena Collado, davant de qui es va presentar com un "expert en importació de productes procedents del mercat asiàtic, amb fàbriques a la Xina a la seva disposició, i com a agent exclusiu de l'empresa malaia EEE, a través de la qual es realitzaria la importació".





"En realitat, ni tenia experiència significativa en negocis d'importació ni disposava de fàbriques a la Xina, de la mateixa manera que tampoc no era agent exclusiu de cap empresa malaia ni actuava mogut per cap intenció altruista", segons la Fiscalia.





Segons les investigacions, Alberto Luceño va rebre en concepte de comissions un total de 5.100.000 dòlars --4,6 milions d'euros--, mitjançant transferències trameses des de Malàisia a un compte personal.





Amb aquests diners, l'empresari va pagar una estada a un hotel de Marbella amb un cost de60.000 euros; tres rellotges Rolex; dotze vehicles de luxe i un habitatge a Pozuelo.





Pel que fa a l'investigat, el jutge ja ha procedit al bloqueig de tres comptes bancaris i targetes per valor de gairebé 130.000 euros, així com l'embargament de l'habitatge de luxe que va adquirir.





El comissionista va reconèixer davant del fiscal anticorrupció que adquiria cotxes de luxe com una forma d'“inversió” per vendre'ls posteriorment. "Hem venut tres ja. Part són cotxes d'inversió, els comprem perquè valien 700.000 euros, 800.000 euros i els aconseguim per 399.000", va assegurar durant les diligències de recerca.