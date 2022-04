Catalunya amoïnada: Roben la caixa forta del president Macià

Imatge de la Caixa forta robada/ @SalvemCalMacia











A l'abril la Plataforma Salvem Casa Vallmanya ja va advertir les administracions de l'abandonament a la intempèrie d'aquest valuós element patrimonial. Ara Catalunya ha de lamentar el seu robatori.

















La caixa forta de l'expresident, Francesc Macià, ha estat robada aquest cap de setmana, segons ha informat la Plataforma Salvem Casa Vallmanya en un Tweet que va intentar que no es produïs aquest pillatgei salvar aquest patrimoni que no ha estat atesa.. La dita caixa podria contenir documents del líder republicà que ja no es sap on aniran a parar.





Per l'advertiment que van fer a principis d'abril la Plataforma considera que la responsabilitat d’aquest robatori recau en les administracions, a qui acusen de no moure’s per evitar el progressiu deteriorament de l’immoble.





UNA CAIXA FORTA EN EL RETIR ESPIRITUAL DE FRANCESC MACIÀ





La casa de Vallmanya va pertànyer a la família de la dóna de Francesc Macià, i el matrimoni comença a passar molts estius i estades. De fet estava considerada com una mena de "retir espiritual" de la família Macià.





Als anys cinquanta la seva filla del matrimoni torna a Vallmanya per recuperar la propietat familiar que l'Institut Nacional de Colonització havia gragmentat i deixar-la en 400 hectàrees de les 3500 hectàrees inicials. L'empresari de la zona que la va comprar ha ractificar que el robatori s'ha produït.