Tarragona posa en marxa el primer concurs floral per a particulars, comerciants i restauradors

La Conselleria de Parcs i Jardins ha posat en marxa el primer concurs floral de Tarragona, amb el nom de Posem Flores! #TGNVilaFlorida . Es tracta d'una activitat emmarcada dins del moviment de Villas Floridas de què Tarragona forma part i que "té com a objectiu omplir de flors i colors els carrers de la nostra ciutat", segons ha volgut destacar la consellera de Parcs i Jardins, Elvira Vidal. I ha afegit “entre tots i totes podem fer que Tarragona floreixi i s'ompli de colors”.









Des de l'Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants Via T , s'anima a la participació i es donen tres opcions de participació, en tres categories diferents, que són:







- Categoria particular (balcons, façanes d'edificis...)





- Categoria Comerços (aparadors, adorns exteriors i interiors...)





- Categoria Restauració (terrasses)





Les inscripcions són gratuïtes. Només cal registrar-se a la web habilitada per a l'ocasió abans del 15 de maig i seguir les bases establertes. Durant el mes de maig estaran exposats els elements florals participants al concurs ia principis de juny se sabrà el guanyador. El premi, un per cada categoria, és de 242 € per bescanviar a qualsevol de les floristeries adscrites a la iniciativa.