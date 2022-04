Sánchez continuarà la seva gira europa amb visites aquest dijous i divendres a Moldàvia i Polònia

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, i el president del Govern, Pedro Sánchez, se saluden abans de reunir-se a Kíev - Presidència d'Ucraïna @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , farà una visita a Moldàvia i Polònia aquest dijous i divendres, segons han confirmat fonts de Moncloa.





La gira de dos dies del president es produeix just una setmana després de la seva visita a Kíev, on va viatjar acompanyat per la primera ministra danesa, Mette Frederiksen , i es va reunir amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski , per traslladar-li la solidaritat i el suport d'Espanya .





Moldàvia i Polònia són dos dels països que més refugiats ucraïnesos han rebut des que es va iniciar la invasió russa d'Ucraïna fa un mes. Segons les dades d'ACNUR, fins a Polònia han creuat més de 2,9 milions d'ucraïnesos, mentre que Moldàvia ha rebut més de 433.000.





El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, José Manuel Albares , ja va visitar els dos països a mitjans de març. Aleshores, va anunciar que Espanya acolliria 1.000 refugiats ucraïnesos arribats a Moldàvia a més d'enviar a aquest país 30 tones d'ajuda humanitària.