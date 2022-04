Espanya ha concedit 73.000 permisos de treball i residència a refugiats ucraïnesos

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervé en un esmorzar informatiu d'Europa Press, a l'Hotel Rosewood Villa Magna, el 25 d'abril del 2022, a Madrid (Espanya). - Eduardo Parra - Europa Press





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha assegurat que la xifra de refugiats ucraïnesos que han obtingut a Espanya la protecció internacional temporal, que inclou permís de residència i treball, és avui dia 25 d'abril de 73.000.





Durant la seva intervenció als Esmorzars Informatius, Grande-Marlaska ha explicat que s'estima que uns 135.000 ucraïnesos hagin arribat a Espanya des del 24 de febrer passat, quan va començar la invasió de Rússia a aquest país.





En aquest sentit, ha posat en valor "la solidaritat espanyola " i "de la UE" pel que fa a aquests refugiats "des del primer moment" del conflicte bèl·lic i també ha destacat la tasca dels funcionaris de les forces i cossos de seguretat i de l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR) per tramitar aquesta situació de protecció dels ciutadans ucraïnesos.





Preguntat per les alertes llançades davant del risc que dones i nens refugiats de ser captats per les màfies que trafiquen amb persones a les fronteres d'Ucraïna, el ministre ha explicat que s'han posat en marxa a nivell UE els mecanismes disponibles per a la lluita contra aquests delictes i ha indicat que, “des del primer moment”, Policia i Guàrdia Civil “en el marc de les seves competències” han treballat també en aquest sentit.





Sobre aquest tema, el ministre ha destacat que les forces i cossos de seguretat estan "a l'avantguarda" i ha explicat que el 2021 es van fer 710 detencions per delictes de tràfic al país i més de 400 operacions contra el tràfic.