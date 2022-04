Morena Herrera: "A Centre Amèrica els pocs drets que s'havien guanyat estan sent vulnerats"

Ciutats Defensores dels Drets Humans (CDDH) inaugura la seva XII edició i ho fa recuperant la presencialitat després de dos anys de pandèmia. En el marc de la gira de primavera del programa, que s'allargarà fins al proper 4 de maig, sis activistes d'arreu del món realitzaran diverses activitats en un total de 28 municipis catalans –especificats al vídeo a continuació– per promocionar i defensar els drets humans tant a nivell local com global. Els actes van començar aquest dilluns a Molins de Rei amb la inauguració, però són molts els que s'han organitzat durant aquests dies.









En aquesta ocasió, la gira de primavera de CDDH té com a participants Nathaniel Hernández, activista i advocat del Centre de Drets Humans Digna Ochoa de Chiapas (Mèxic); Morena Herrera, activista per la despenalització de l'avortament i pels drets de les dones de El Salvador; Yurany Cuéllar, defensora dels drets de les dones rurals i camperoles de Colòmbia; la peruana Vania Arana, portaveu i presidenta del sindicat Las Kellys Catalunya en defensa dels drets de les dones de la neteja d'hotels i altres establiments; María Sol Taule, advocada i defensora dels drets humans a les Filipines i Mike Anane, periodista i activista mediambiental de Ghana.







Els sis defensors i defensores van ser presentats aquest dilluns a la Diputació de Barcelona, ja que és una de les entitats que col·laboren a la CDDH, i van parlar de drets humans, de la defensa de la terra i del medi ambient, de drets civils i polítics i dret a migrar i a l'asil.





Mike Anane, Vania Arana i Yurany Cuéllar a la presentació de la XII edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans /@Catpress





MIKE ANANE: "GHANA S'USA COM A ABOCADOR DE RESIDUS TÒXICS"





Anane va ser el primer defensor dels drets humans a prendre la paraula a l'acte de presentació. Així va explicar que venia de Ghana i que el seu país "s'usa com a abocador de residus tòxics" . Cosa que lamenta, perquè considera que “el medi ambient és la base per a la supervivència”.





Segons les seves paraules, "si l'aire està pol·lucionat, afecta altres drets bàsics" i ell es dedica a defensar "els drets fonamentals bàsics". Per tant, considera que la XII edició de CDDH és una gran oportunitat perquè els diferents països posin en comú les seves històries i puguin posar fi a la “vulneració dels drets humans”.





YURANY COLLAR: "A COLÒMBIA NO ES RECONEIX EL CAMPESÍ COM SUBJECTE DE DRET"





Des de Colòmbia ha viatjat fins a Catalunya Yurany Cuéllar en representació de la pagesia del seu país. Per ella, la CDDH és molt important per "visibilitzar les lluites" que duen a terme des de països com el seu. I és que segons va explicar, "a Colòmbia no es reconeix el pagès com a subjecte de dret". Per tant, creu que és el seu deure defensar "tot allò que té a veure amb la identitat i l'economia camperola".





MORENA HERRERA: "A CENTRE AMÈRICA ELS POCS DRETS QUE S'HAVIEN GUANYAT ESTAN SENT VULNERATS"





Morena Herrera a la presentació de la XII edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans /@Catpress





Morena Herrera és una activista que ha viatjat des d'El Salvador, on treballa a diferents xarxes que defensen els drets humans, però en especial busca la despenalització de l'avortament. "La meva experiència principal en els darrers 32 anys ha estat dedicada a la defensa dels drets de les dones i de les joventuts. I en els darrers 16 anys hem fet un esforç enfocat a acabar amb la penalització de l'avortament", ha apuntat.





Segons va comentar, "a El Salvador, però també a Centre Amèrica", estan vivint "una regressió democràtica. Els pocs drets que s'havien guanyat estan sent vulnerats", va dir. Per això s'han unit "amb altres organitzacions que fan defensa d'altres drets".





VANIA ARANA: "DES DE LES KELLYS CATALUNYA DONEM VEU I DIGNITAT A UN TREBALL RENEGAT"





Vania Arana resideix a Catalunya i és la portaveu i la presidenta del sindicat Las Kellys Catalunya, "l'únic sindicat de cambreres de pis", segons ha indicat, afegint que estan "molt orgulloses del camí" que han recorregut.





Lluiten "contra l'externalització que ha comportat la pobresa". I és que han vist com els seus “drets fonamentals han estat trepitjats i hi ha hagut silenci institucional”. Així doncs, des del seu sindicat donen "veu i dignitat a una feina renegada", va subratllar. També intenten "donar humanitat a la feina que han deshumanitzat" i "donar suport a les companyes que es troben en un estat molt vulnerable i més ara després de la pandèmia".





Segons va explicar, aquests mesos "unes 27.000 treballadores es van quedar al carrer, sense comptar amb les empreses externes que van donar de baixa companyes amb contractes rars". A més, denuncia que "una treballadora no pot dir que pertany a Las Kellys Catalunya perquè l'endemà és acomiadada" i lamenta que aquelles que han donat la cara, "pateixen repressió i persecució a la feina".





MARÍA SOL: "ALGUNS COMPANYS QUE DEFENSAVEN ELS DRETS HUMANS HAN ESTAT ASSASSINATS"





Nathaniel Hernández, María Sol, la seva traductora i Mike Anane /@Catpress





María Sol ha viatjat des de les Filipines per explicar que és advocada de drets humans i que aquesta CDDH és una "gran oportunitat per denunciar les violacions dels drets humans" que es produeixen al seu país. "Com a activistes estem sent objecte d'atacs. S'estan cometent molts assassinats i massacres. Oficialment es xifren en 6.000 mil però els activistes i periodistes hem documentat més de 27.000", va explicar. Ella ha estat perseguida i altres companys han estat assassinats.





NATHANIEL HERNÁNDEZ: "MIGRAR NO HA DE CONSIDERAR-SE UN DELICTE"





Finalment, des de Mèxic estarà present en les activitats que es facin a la gira de primavera de la CDDH Nathaniel Hernández. Considera que aquesta és una gran oportunitat "per denunciar les violacions dels drets humans" i també que com a activistes "estan sent objectes d'atacs".





Nathaniel va reiterar les paraules de Maria Sol i va assegurar que també a Mèxic s'estan cometent "assassinats, persecucions i empresonaments" de persones les lluites de les quals no són respectades.





Després, va passar a parlar de les migracions i el dret a asil per assegurar que volen "no tenir fronteres" perquè, segons les seves paraules, "migrants som tots" i per tant "migrar no s'ha de considerar un delicte" i no obstant els que ho intenten al seu país "corren un risc greu".





Per acabar, va dir que "la defensa dels drets humans ha de ser vista de manera transversal. És important que hi hagi lluita de dones, homes, territoris i de tots els sectors de la població". Nathaniel ho té clar: "La nostra lluita acabarà quan es respectin i garanteixin els drets humans de totes les persones".