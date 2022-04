La reunió entre Govern central, COE, Aragó i Catalunya sobre la candidatura per als Jocs acaba sense acord

Els representants del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Govern d'Espanya, Aragó i la Generalitat de Catalunya no han arribat a un acord aquest dilluns per presentar una candidatura conjunta als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 , encara que seguiran "dialogant i negociant", segons han manifestat a la sortida de la reunió a la seu del COE durant més de dues hores.





Arxiu - El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, al II Congrés de Sostebilitat d'aquest organisme. - DIEGO SOUTO - Arxiu





A aquesta reunió hi han assistit el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco; el conseller d'Educació, Cultura i Esport del Govern aragonès, Felipe Faci; la secretària general de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Núria Cuenca, en substitució de la consellera de Presidència, Laura Vilagrá; i el secretari general del Ministeri de Cultura i Esport, Víctor Francos.





En declaracions als mitjans, el conseller d'Esports aragonès va afirmar que no s'ha arribat a cap acord després de més de dues hores de "diàleg i treball" . "No és optimisme ni pessimisme, és realisme", va apuntar, per afegir que seguiran treballant i dialogant.





Faci va recalcar que Aragó no cedirà quant a les seves condicions que les tres valls pirinenques de la comunitat autònoma estiguin representades en aquest projecte conjunt. En aquest context, va vaticinar que "hi ha marge per arribar a un acord", alhora que va subratllar que sempre han estat "lleials" des que se'ls va convidar a entrar en aquesta candidatura. "I seguirem en aquesta direcció", va afegir.





A la reunió, Faci va detallar la proposta que el 7 d'abril passat va traslladar a Alejandro Blanco, en una trobada que també es va celebrar a la seu del COE, en no acceptar la proposta que van validar sis dies abans el COE i la Generalitat i que assenyala que Catalunya acolliria les proves d'esquí alpí, surf de neu, freestyle, esquí de muntanya i hoquei sobre gel, i Aragó, l'esquí de fons, el biatló, el curling i el patinatge artístic i de velocitat, mentre que bosbleigh, luge, salts de esquí i la combinada nòrdica es disputarien a una seu fora d'Espanya que encara no s'ha decidit.





EN PEU D'IGUALTAT





"No hem arribat a un acord malgrat les explicacions que cadascun de nosaltres hem donat, però la intenció del Govern d'Aragó és continuar parlant, dialogant perquè s'ha apostat sempre per estar en aquesta candidatura conjunta i els requisits és que sigui produeixi dret d'igualtat i amb representació de totes les valls aragoneses", va repetir Faci.





El Comitè Olímpic Espanyol tornarà a convocar les dues parts encara que Faci no ha precisat la data. "Seguirem reclamant aquest equilibri i tenint confiança que es pugui arribar a un acord en dates breus", ha indicat.





"Si ens convoquem a dialogar és perquè hi ha possibilitats que es pugui arribar a un acord. Dialogar per dialogar no té gaire sentit. Aragó busca plantejaments positius i continuar avançant perquè hi hagi una candidatura, no per trencar la candidatura", va sentenciar.





CONCA: "GOVERN I COE HAN DEFENSAT ELS ACORDS PREVIS"





Per la seva banda, la secretària general de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Núria Cuenca, es va reafirmar en els acords validats a la comissió tècnica. " Catalunya defensarà els acords acordats després de les sis reunions de la comissió tècnica . Avui també els han defensat el COE i el Govern espanyol, i aquest serà el punt del partida de les converses que puguin tenir amb Aragó", va assenyalar.





"Aragó ja va donar el seu vot favorable als acords que es van assumir en aquestes reunions tècniques. Catalunya ha estat sempre en totes les reunions, i el nostre compromís és amb el projecte, sempre estarem en aquestes reunions", va insistir Cuenca.





Des de Catalunya no van voler entrar a valorar les paraules de Faci, recalcant que confien que "es mantinguin" els acords a què s'havia arribat amb anterioritat. "És el que és esperable", va afirmar.





"Tot serà a les reunions i el diàleg que pugui tenir el COE amb Aragó en relació amb la proposta alternativa que han plantejat. Jo no puc valorar el que ells creuen, el que sé és que Aragó va votar a favor a la comissió tècnica, per cosa que entenc que per a ells sí que era justa, sinó no hagués votat a favor", va reafirmar.





Cuenca va explicar que Catalunya "no ha de cedir en res", perquè "els acords ja estan adoptats" i ja van negociar amb Aragó, tot i que va destacar que la reunió "sí que ha servit". "Sempre serveix seure a parlar i compartir les posicions de les parts", va concloure.