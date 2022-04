Fins i tot quan les vacunes contra la covid-19 no aconsegueixen prevenir l'hospitalització, semblen reduir significativament el risc de ser ingressat en cures intensives i morir en comparació amb els pacients que no estan vacunats, segons un estudi de cohort de temps aparellat de més de 20.000 adults hospitalitzats a Ontario (Canadà) entre gener i gener del 2021 i gener del 2022, i es presentarà al Congrés Europeu de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ECCMID) d'aquest any a Lisboa, Portugal (23-26 d'abril).

La vacunació parcial de la covid-19 també està relacionada amb menor risc d'ingrés a UCI i mort /@EP

"La bona notícia d'aquest estudi és que, fins i tot estant hospitalitzat amb COVID-19, la vacunació tant parcial com completa va reduir el risc de requerir tractament en cures intensives i mort", assenyala Kiera Murison, un dels seus autors juntament amb Alicia Grima, ambdós de la Universitat de Toronto.

El desenvolupament ràpid de vacunes segures i eficaces contra el virus SARS-CoV-2 ha reduït dràsticament la càrrega d'hospitalitzacions i morts relacionades amb la COVID-19. No obstant això, el risc de casos d'avenç de COVID-19 greu després de la vacunació roman, particularment entre els grups amb més risc de malaltia greu.

Els investigadors es van proposar determinar si els riscos d'ingrés i mort a la unitat de cures intensives (UCI) es reduïen amb la vacunació, fins i tot en persones en què la vacunació no va aconseguir prevenir l'hospitalització. Utilitzant dades de la base de dades de gestió de casos i contactes de Canadà i la base de dades de notificació i vacunació d'Ontario (COVaxON), van realitzar una cohort de 20.064 adults (3.353 vacunats i 16.711 no vacunats) hospitalitzats amb COVID-19.

L'estudi es va restringir a adults amb una primera infecció pel COVID-19. La majoria dels participants (69%) tenien 50 anys o més i la majoria eren homes (54%). Com que la variant dominant i la resposta de salut pública van canviar amb el temps, cada individu vacunat es va aparellar amb fins a cinc individus no vacunats segons la data de la prova d'infecció positiva per SARS-CoV-2.

Es va utilitzar un model per avaluar el risc d'ingrés a l'UCI (ajustat per grup d'edat, sexe, treballador de la salut, cura a llarg termini, malaltia subjacent i variant infecciosa) i mort (ajustat per grup d'edat, sexe, cura a llarg termini, comorbiditat, i variant infectant). Es van fer més anàlisis sense aparellar per identificar les diferències en els efectes de la vacuna.

Els investigadors van trobar que la vacunació amb una, dues o tres dosis va reduir significativament el risc d'ingrés a la UCI i mort. I es va observar una relació dosi-resposta inversa entre les dosis de la vacuna, amb cada dosi addicional reduint la probabilitat d'ingrés a l'UCI en un 34% i la probabilitat de morir en un 22%. No es van observar diferències significatives en el risc independentment de la variant infecciosa.

"Fins i tot amb la disminució de l'eficàcia de les vacunes contra la infecció amb noves variants de preocupacions, les nostres troballes indiquen que les vacunes segueixen sent una eina vital per reduir l'ingrés a la UCI i la mort per COVID-19", afirma Grima.

Aquest és un estudi observacional, per la qual cosa no es poden treure conclusions fermes sobre la causa i l'efecte, i a causa de l'aparició relativament recent de la variant Omicron, així com els retards, els resultats no tenien poder estadístic per estimar les proteccions específiques d'Omicron. A més, els autors no van poder assegurar que els efectes observats no es deguin, almenys en part, a la confusió residual.