Algèria titlla de "lamentables i inacceptables" les paraules d'Albares i diu que no ajudaran a la normalització

L'enviat especial del Govern algerià per al Sàhara Occidental i els països del Magrib, Amar Belani , ha qualificat aquest dilluns de " lamentables i inacceptables " les paraules del ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que durant la jornada ha advocat per no alimentar "polèmiques estèrils" amb Alger, i ha indicat que no ajudaran a la normalització de les relacions.





"Les declaracions realitzades per Albares són lamentables i totalment inacceptables", ha indicat Belani en declaracions al portal de notícies Tout Sur l'Algerie.





Arxiu - El president d'Algèria, Abdelmayid Tebune. - Farouk Batiche/dpa - Arxiu





"Segurament no contribuiran a una ràpida normalització de les relacions bilaterals ", ha afegit, abans d'advertir que Albares "haurà d'assumir-ne les conseqüències".





Les declaracions d'Albares arriben després de les crítiques del president algerià, Abdelmayid Tebune, al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per acceptar el pla d'autonomia marroquina sobre el Sàhara. El titular de la cartera d'Exteriors ha assegurat que es queda "amb la garantia" del subministrament de gas algerià a Espanya.





El president d'Algèria va llançar una dura crítica a Sánchez a qui ha acusat d'incomplir la legalitat internacional en acceptar el pla d'autonomia marroquina sobre el Sàhara Occidental --que anul·la les pretensions d'autodeterminació del poble sahrauí-- abans de matisar que les relacions amb l'Estat espanyol són "forts i ferms" i que complirà els seus compromisos de gas "qualsevol que siguin les circumstàncies".





"El que ha fet Espanya és inacceptable, èticament i històricament", va declarar Tebune a l'esmentada entrevista en què va recordar al Govern espanyol que "la seva responsabilitat perdura al Sàhara Occidental davant la legalitat internacional". Així, va advertir que la decisió adoptada per Sánchez ha deteriorat les relacions entre tots dos governs.