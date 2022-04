Només al voltant d'un de cada quatre pacients se sent completament bé a l'any d'haver estat hospitalització per Covid-19, segons nou estudi del Regne Unit de més de 2.000 pacients presentat al Congrés Europeu de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses d'aquest any (ECCMID 2022) celebrat a Lisboa (Portugal).

Només un 25% de pacients se sent completament recuperat a l'any de l'alta per hospitalització per Covid-19 /@EP

L'estudi, publicat a ' The Lancet Respiratory Medicine ', està dirigit pel professor Christopher Brightling, la doctora Rachael Evans i la professora Louise Wain, de l'Institut Nacional de Recerca en Salut del Centre de Recerca Biomèdica de Leicester, Universitat de Leicester, Regne Unit.



Els autors van trobar que ser dona davant de ser home (32% menys de probabilitat), tenir obesitat (la meitat de probabilitat) i haver rebut ventilació mecànica a l'hospital (58% menys de probabilitat) es van associar amb una menor probabilitat de sentir-se completament recuperat a l'any . Els símptomes continus més comuns de COVID-19 van ser fatiga, dolor muscular, alentiment físic, manca de son i dificultat per respirar.

Aquesta investigació va utilitzar dades de l'estudi posthospitalització COVID-19 (PHOSP-COVID) que va avaluar adults (majors de 18 anys) que havien estat hospitalitzats amb COVID-19 a tot el Regne Unit i posteriorment donats d'alta. S'hi van incloure pacients de 39 hospitals del Servei Nacional de Salut (NHS) del Regne Unit, que van acceptar avaluacions de seguiment als cinc mesos ia l'any, a més de la seva atenció clínica.

La recuperació es va avaluar utilitzant les mesures de resultat informades pel pacient, el rendiment físic i la funció dels òrgans al cap de 5 mesos i 1 any després de l'alta hospitalària. Els investigadors també van prendre mostres de sang dels participants a la visita de cinc mesos per analitzar la presència de diverses proteïnes inflamatòries.

Un total de 2.320 participants donats d'alta de l'hospital entre el 7 de març del 2020 i el 18 d'abril del 2021 van ser avaluats 5 mesos després de l'alta i 807 (33%) participants van completar les visites de 5 mesos i 1 any en el moment. anàlisi (i l'estudi està en curs). Aquests 807 pacients tenien una edat mitjana de 59 anys, 279 (36%) eren dones i el 28% rebien ventilació mecànica invasiva. La proporció de pacients que van reportar recuperació completa va ser similar entre 5 mesos (501 [26%] de 1965) i 1 any (232 [29%] de 804).

En una publicació anterior d'aquest estudi, els autors havien identificat quatre grups o grups de gravetat dels símptomes als cinc mesos, que van ser confirmats per aquest nou estudi a l'any. Dels 2.320 participants, 1.636 tenien prou dades per assignar-los a un conglomerat: 319 (20%) tenien una discapacitat física i mental molt greu, 493 (30%) tenien una discapacitat física i mental greu, 179 (11%) una discapacitat física i mental moderada.

Tenir obesitat, capacitat d'exercici reduïda, una quantitat més gran de símptomes i nivells elevats del biomarcador inflamatori proteïna C reactiva es van associar amb els grups més greus. Tant als grups molt greus com als moderats amb deteriorament cognitiu. " La recuperació limitada de 5 mesos a 1 any després de l'hospitalització al nostre estudi a través dels símptomes, la salut mental, la capacitat d'exercici, el deteriorament dels òrgans i la qualitat de vida és sorprenent ", assenyala Evans.

"Descobrim que el sexe femení i l'obesitat eren factors de risc importants per no recuperar-se a l'any... Als nostres grups, el sexe femení i l'obesitat també es van associar amb deterioraments de salut continus més greus, inclòs un rendiment reduït a l'exercici i una qualitat de vida relacionada amb la salut en 1 any, destacant potencialment un grup que podria necessitar intervencions de més intensitat, com la rehabilitació supervisada”, explica.

No hi ha teràpies específiques per al COVID perllongat i les nostres dades ressalten que es requereixen intervencions efectives amb urgència. "Les nostres troballes d'inflamació sistèmica persistent, particularment en aquelles en grups molt severs i moderats amb deteriorament cognitiu, suggereixen que aquests grups podrien respondre a estratègies antiinflamatòries. La concordança de la gravetat del deteriorament de la salut física i mental en pacients amb COVID prolongat destaca la necessitat no només d'una integració estreta entre l'atenció de la salut física i mental dels pacients amb COVID perllongat, inclosa l'avaluació i les intervencions, sinó també de la transferència de coneixements entre els professionals de la salut per millorar l'atenció al pacient ", explica Wain.

La troballa també suggereix la necessitat d'intervencions complexes que tractin les deficiències de salut física i mental per alleujar els símptomes. Tanmateix, també podrien ser necessaris enfocaments terapèutics específics per controlar el trastorn d'estrès posttraumàtic.