Interrompuda la circulació entre Castellbisbal i Martorell per l'avaria d'un tren

L'avaria d'un tren de mercaderies entre Castellbisbal i Martorell (Barcelona) interromp la circulació en aquest tram i afecta les circulacions de la via R4.





Renfe | ep





Fonts de Renfe han explicat aquest dilluns que per garantir la mobilitat dels viatgers, s'estan utilitzant autobusos des de Martorell, a més del servei per carretera que ja s'estava prestant entre Rubí-Castellbisbal-Martorell per als clients de la R8 i que servirà per donar continuïtat als viatgers de la R4 fins a Martorell.





Així mateix, entre Martorell i Sant Vicenç de Calders (Barcelona) es presta servei amb tren.