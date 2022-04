Neguen a una dona gran la renovació del passaport per tenir els cabells massa blancs /@Pixabay







Una dona de 85 anys i de nacionalitat britànica ha lamentat, segons Mirror, que pel color dels cabells li van denegar renovar el passaport. Pel que sembla, té el cabell "massa blanc" i el programari de l'ordinador amb què es renova el passaport no podia distingir-lo del fons, que també era de color blanc.





Ann Winfield és una anciana viatgera que després de la pandèmia volia tornar a recórrer el món. Va ser el 23 de febrer passat quan, amb el seu marit, va anar a fer-se unes fotografies de carnet per renovar el passaport.





Però la foto no va ser acceptada i va tornar l'endemà a fer-se'n una altra. I va ser llavors quan el fotògraf li va dir que el problema era que en tenir els cabells canosos, aquest no es diferenciava del fons blanc requerit per a la foto. A més, li va comentar que això mateix havia passat més vegades. Per sort Ann va insistir i finalment se la van acceptar.