Arrimadas promet una nova etapa a Ciutadans, que es presentarà a les eleccions sense el PP

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas , ha sortit aquest dilluns al pas de les notícies que apunten a possibles intents de llistes conjuntes amb el Partit Popular per a properes eleccions una vegada descartada una coalició electoral a Andalusia, en assegurar que els taronges concorreran "en general " a les urnes amb les seves sigles i els seus propis candidats, en un nou "full de ruta" per al partit.





Inés Arrimadas @ep





"A les eleccions d'Andalusia, i en general, defensarem el nostre projecte amb el nostre candidat, la nostra marca i els nostres equips", ha assenyalat en roda de premsa Arrimadas, que ha tret a la llum el discurs que ha vingut utilitzant el portaveu nacional del partit, Edmundo Bal, les últimes setmanes, un temps durant el qual la líder de Ciutadans ha estat de baixa per maternitat.





Per a Arrimadas, igual que per a Bal, “Ciutadans té un espai polític propi, l'únic espai liberal a Espanya dins de la família liberal europea, que allà on governa garanteix regeneració i modernitat ”. "I això ho continuarem defensant fins i tot en moments delicats com aquests anys", ha subratllat.





Davant la incògnita de per quan convocarà el president andalús, el 'popular' Juanma Moreno, les eleccions a la Junta, la líder 'taronja' ha mostrat "orgull" per la feina feta aquests quatre anys a la comunitat autònoma tant pel vicepresident, Juan Marín, com pels consellers de Ciutadans.





NOVA ETAPA





D'altra banda, Arrimadas ha assenyalat que el Comitè Executiu de Ciutadans es va reunir ahir de manera presencial per inaugurar un full de ruta que el partit feia preparar els últims mesos en converses amb els liberals europeus, com el partit liberal d'Alemanya, "germà, soci i aliat" en aquesta nova etapa. La líder taronja ha ressaltat que molts partits liberals a Europa han travessat moments de dificultat, però van aconseguir recuperar-se.





"A Alemanya, el partit liberal va arribar a desaparèixer del Bundestag" (Parlament), ha indicat Arrimadas, per destacar que ara els liberals alemanys sostenen el Govern del canceller Olaf Scholz. "Farem el mateix que ells van fer, per defensar l'espai polític liberal a Espanya. Aquest l'objectiu" davant del cicle electoral que s'acosta, ha declarat.





De la reunió de diumenge, Ciutadans ha tret un pla d'actuació després de la "més consulta interna" feta, segons Arrimadas, en la història del partit, que ha tingut en compte votants, militants i agents socials. Fonts de la formació han assenyalat que l'objectiu no és recuperar els nivells de vot collits fins al "varapal" de les eleccions generals del 2019, sinó mantenir l'espai liberal i de centre, ja que "sociològicament" existeix.





Aquest nou full de ruta pretén tornar a connectar amb el carrer i donar resposta als problemes de la ciutadania sense caure en discursos populistes. "En alguns llocs ens anirà malament, però en uns altres serem decisius", han apuntat les fonts.





L'EXEMPLE DE MACRON





Arrimadas s'ha posat com a referència l'estratègia seguida per Emmanuel Macron a la segona volta de les eleccions presidencials a França per derrotar, de nou, Marine Le Pen, en apostar per seduir votants encara que no fossin afins a la seva ideologia ni favorables a la seva programa polític.





"Tenim motius per celebrar que ahir, en un país fonamental de la Unió Europea, germà i veí, va triomfar la llibertat, la igualtat i la fraternitat", ha dit la presidenta de Ciutadans.





A més, Arrimadas ha assenyalat que el triomf de Macron a França els ha servit per comprendre que la millor manera de contrarestar el populisme no és "insultar els seus votants", sinó atendre els seus problemes i oferir "millor solucions".