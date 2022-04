El Govern diu que la reindustrialització igualarà o superarà l?ocupació de Nissan

El secretari general d'Indústria, Raül Blanco, durant una conferència @ep







El secretari general d'Indústria i de la Pime, Raül Blanco , ha assegurat que la reindustrialització de les plantes de Nissan igualarà o superarà l'ocupació de les plantes de Montcada i Reixac (Barcelona) i la Zona Franca de Barcelona de l'automobilística.













A la conferència 'La indústria i el futur d'Europa' al Collegi d'Economistes, Blanco ha defensat que, encara que la marxa de Nissan ha comportat "la crisi industrial més gran d'Espanya en les últimes dècades, l'èxit més gran" ha estat gestionar-la de manera consensuada entre administracions, sindicats, agents implicats i empresa.





Ha concretat que "els projectes estan a sobre de la taula, no s'esperen sorpreses" i que la prioritat per a la taula de reindustrialització continua sent que el sòl sigui destinat a usos industrials, i espera que hi hagi una resolució les properes setmanes, amb la que es tanquin els darrers detalls.









CRISI POSTCOVIDA I PER LA GUERRA

D'altra banda, ha parlat de la crisi generada per la pandèmia del coronavirus i per la guerra a Ucraïna, a la qual ha assegurat que l'economia espanyola ha resistit, i la indústria especialment, molt millor que en crisis anteriors.





Ha posat en valor el creixement de l'índex de producció industrial fins al febrer del 2022, els 300.000 milions d'euros facturats en exportacions el 2021 --"el rècord de la sèrie històrica"--- i que l'ocupació supera, a la majoria del sector industrial , els nivells del 2019, en les paraules.





"Davant les incerteses, la indústria sempre és la resposta. Com més robustes siguin les capacitats industrials, millor", ha argumentat, i ha urgit a identificar capacitats industrials per respondre davant les amenaces, des d'una òptica europeista.





També ha cridat a "no canviar la dependència dels hidrocarburs per una altra dependència", la de la mineria --esmentant el cobalt, el liti i altres minerals--, i per això ha advocat per implementar una autonomia estratègica.





Ha apostat per la implementació de les energies renovables, concretament a l'àmbit del vehicle elèctric, incrementant la seva producció sobretot a Catalunya, on el percentatge és de l'11%, "el més baix d'Espanya".





"El seu mercat interior és la força més gran que té Europa, i ho hem de cuidar molt", ha dit, diversificant els orígens de producció de matèries primeres, mitjançant la producció estratègica i l'economia circular.





Ha assenyalat que "previsions econòmiques no són dolentes, encara que sí que incertes pels increments de preus", ha conclòs, i ha remarcat la necessitat de no dependre d'altres països per aconseguir primeres matèries, posant l'exemple de la pandèmia, quan hi va haver escassetat de màscares i respiradors.