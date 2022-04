El Rei fa públic un patrimoni personal de més de 2,5 milions d?euros

El Rei Felip surt després del lliurament del Premi de Literatura a Llengua Castellana "Miguel de Cervantes" 2021 @ep







El Rei Felip VI ha fet públic aquest dilluns, "per decisió personal ", un patrimoni personal per una mica més de 2,5 milions d'euros en línia amb els seus esforços de modernització de la Corona i convicció que cal una regeneració de la vida pública, segons ha informat Zarzuela.





En concret, el Rei disposa d'un patrimoni de 2.573.392,80 euros, 2.267.942,80 dels quals són dipòsits en compte corrent o d'estalvi i valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol entitat i 305.450 euros són objectes d'art, antiguitats i joies de caràcter personal, que han estat taxades degudament.





Aquest patrimoni, explica la Casa del Rei en un comunicat, procedeix de les retribucions percebudes per Don Felipe en els últims 25 anys, primer com a Príncep d'Astúries des del 1998 i després des del 2014 com a monarca. En total, en aquest període ha percebut 4.275.766,94 euros, als quals cal deduir les retencions fiscals practicades així com els impostos satisfets aquests anys.





Des de Zarzuela, reivindiquen que des de la seva proclamació Felip VI "va iniciar el camí de la modernització de la Corona per fer-la més mereixedora del respecte i la confiança dels ciutadans sota els principis d'exemplaritat, transparència, rectitud i integritat en els seus comportaments".





En un comunicat, la Casa del Rei remet al seu discurs del 19 de juny del 2014, quan ja es va referir a la demanda ciutadana "exemplaritat" a la vida pública. "Aquesta demanda de regeneració pública és molt present en els milions de persones que afronten la seva feina quotidiana amb esforç i honradesa, amb vitalitat i generositat" i que "diàriament compleixen les seves obligacions", ha assenyalat.









EL GOVERN I EL PP, INFORMATS

Fonts de la Casa del Rei han precisat que tant el Govern com el principal partit de l'oposició, el PP, han estat informats i comparteixen la decisió de Felip VI de fer públic el patrimoni.





Així mateix, el cap de la Casa del Rei, Jaume Alfonsín, s'ha posat en contacte amb altres grups parlamentaris amb excepció d'ERC, Junts, CUP, Bildu i BNG, partits que, han recordat les fonts no estan amb el consens de la Constitució del 1978, seguint així el criteri que en el seu moment ja va fixar la llavors vicepresidenta Carmen Calvo.