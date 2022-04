Moncloa recalca que no té res a témer de la investigació de l'espionatge

El director del Gabinet del President del Govern, Óscar López Águeda (i), a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional @ep







El director del Gabinet de Presidència del Govern, Óscar López , ha assegurat que l'Executiu no té "res a témer" de la investigació anunciada al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) sobre el suposat espionatge a independentistes, ni "res a amagar" , i ha recalcat que Espanya és "una democràcia plena" on les lleis es respecten.





En la compareixença davant la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de Seguretat Nacional, López ha mostrat la seva "empatia" amb els polítics que s'han vist afectats per aquestes notícies sobre el suposat espionatge , però ha indicat que, com a secretari general del departament de seguretat nacional, no té "res a veure" amb lassumpte.





En tot cas, ha aconsellat als independentistes no anar "més enllà" del que s'ha publicat i no anar assenyalant ja presumptes responsables. En aquest sentit, ha replicat que Espanya és una “democràcia plena” on les actuacions s'ajusten a les lleis.