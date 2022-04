Dubtes raonables sobre el "CatalanGate": Fa tres mesos el domini va ser comprat per l'ANC i allotjat per Òmnium

Web creada tres mesos abans de saltar l'escàndol públic/ Captura de @CatPress





Nou capítol del cas del presumpte espionatge conegut com a "Catalan Gate". Molt abans que el laboratori de recerca en qüestions polítiques, noves tecnologies, seguretat global i drets humans Citizenlab publiqués el passat dilluns 18 d'abril l'informe sobre la infecció de telèfons mòbils de persones independentistes fent servir l'aplicació Pegasus. Cosa que comença a sembrar els dubtes sobre les intencions sobre perquè ara s'ha decidit fer públic. L'Informe del presumpte espionatge a independentistes catalans ha estat realitzat per l'organisme vinculat a la Universitat de Toronto i es finança a través de grans fundacions nord-americanes, com ara l' Open Society de Soros.





El mateix informe afirma que es va treballar en col·laboració amb grups de la societat civil catalana per identificar almenys 65 persones atacades o infectades amb spyware mercenari. És a dir, que els telèfons mòbils de totes aquestes persones afectades van estar en contacte alguna vegada per saber els uns de l'existència dels altres.





Per aquesta raó es comença a qüestionar la imparcialitat de l'informe de Citizen Lab, batejat com a 'Catalangate', que busca emular el cas Watergate' i que va acabar amb la dimissió del president nord-americà Richard Nixon per espionatge als seus adversaris polítics. Potser els aliats del president Pedro Sánchez , en un joc de "foc amic", vulguin així aliar-se amb el mateix objectiu en aquesta jugada d'escacs tan enrevessada perquè es produeixi un avenç electoral a Espanya que molts vénen des de diferents fòrums reclamant des de fa més un any. I a quin guru comunicatiu del sector de la política, avorrit i ociós se li pot acudir una cosa tan atrevida, de tant pensar?

A més cal ressenyar que l'informe de Citizen Lab ha estat dirigit per Elies Campo, un tecnòleg català establert a Silicon Valey, on va treballar per a WhatsApp, Telegram i va ser impulsor de múltiples start ups . I crida l'atenció que al llistat referenciat sigui el pare de Campo, metge a l'Hospital Clínic de Barcelona, una de les persones presumptament afectades per aquest cas d'espionatge mitjançant el programa Pegasus.





Roger Torrent, expresident del Parlament català i actual conseller a proposta d'ERC, al seu llibre Pegasus cita diverses vegades Elies Campo . I Ronan Farrow , el periodista del New Yorker que ha publicat l'informe de Citizen Lab, parla de Campo com "un independentista català". De fet, Campo està vinculat a Òmnium, on va participar en la creació de la seva plataforma digital de participació.





És important ressenyar que Torrent va publicar el llibre sobre Pegasus perquè el 2020 ja va denunciar que havia estat espiat a través d'aquest programa. I fa dos anys la seva denúncia no va tenir un gran recorregut, però ara sí en una operació impulsada des de la mateixa Generalitat i recolzada per l'ANC i l'Òmium.





El mateix Camp narra en una entrevista als mitjans : "L'octubre del 2019 WhatsApp i Citizen Lab es van posar en contacte amb les víctimes potencialment afectades per Pegasus. Com sabien que jo havia treballat a WhatsApp, algunes van contactar amb mi per saber si el missatge era genuí Els meus excompanys em van dir que sí, que no em podien dir gaire més, però que em posés en contacte amb Citizen Lab per entendre el cas... Aleshores va començar la meva relació amb el grup on hi ha experts de diferents àmbits que col·laboren d'alguna manera. Des d'advocats fins a experts en ciberseguretat o tecnologia, que és el meu cas”.





A més, denuncia: “Hem descobert que hi ha hagut un ús massiu de Pegasus en un ventall molt gran de la societat civil. Ha afectat polítics, activistes, empresaris, advocats, professors, doctors, periodistes... I hem trobat diferents tipus de atac amb què s'introduïa el programari als dispositius utilitzant una vulnerabilitat de zero click, que vol dir que l'usuari no ha de fer res per infectar-se.La persona rebia un missatge especialment formatat a través d'iMessage d'Apple i això permetia la instal·lació de Pegasus"





A l'estudi diu: "Als iPhones tenim una manera més ràpida o escalable de fer-ho i per això ens hem focalitzat en això. La conclusió que treiem és que, segurament, en dispositius Android hi ha un nombre de casos afectats similar als casos de els iPhones Podríem arribar a especular que, com a mínim, hi ha d'haver el doble d'afectats... En el cas del president Puigdemont no trobem al dispositiu, perquè tenia Android, però sí en tot el seu entorn: parella, amistats, equips de treball i companys de feina".





La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, afirmava de Campo que "sense ell avui no estaríem aquí". El comentari de Paluzie, dimarts passat al Parlament Europeu, on havia acudit amb la resta de líders independentistes per denunciar la suposada trama, posava en el seu context el paper de Campo en aquest cas.





Segons ha transcendit a partir de l'article publicat per Ronan Farrow a 'The New Yorker', i han confirmat els mateixos al·ludits, la investigació comença quan l'eurodiputat Jordi Solé (ERC), a poques setmanes perquè recull l'acta que deixava vacant Oriol Junqueras a l'Eurocambra, el juliol del 2020, sospita que el mòbil ha estat infectat.





CAMP ES VA DESPLAÇAR DES DE CALIFÒRNIA PER PARTICIPAR EN L'1-O





El cas és que segons informació gràfica, el coordinador de l'informe sobre espionatge de càrrecs, dirigents i personalitats independentistes distribuït per Citizenlab , Elias Campo , es va desplaçar des de Palo Alto, a Califòrnia, a Catalunya la tardor del 2017 i la nit del 30 de setembre a l'1 d'octubre la va passar al Casinet d'Hostafrancs amb un centenar de persones perquè no s'impedís l'obertura del col·legi electoral l'1-O. A més, va ser l'encarregat d'introduir una de les urnes que es van fer servir al referèndum tal com va exhibir en un missatge de Twitter publicat sis mesos després.





Al seu perfil de Twitter, creat l'abril del 2008, Campo va pujar a la tardor del 2017 i en els primers mesos del 2018 centenars de missatges de suport al referèndum primer i després als dirigents independentistes empresonats o fugits a l'estranger arran de la seva celebració i declaració d'independència posterior. L'11 de setembre de 2017, va escriure un missatge en què explicava: “A punt de volar des de Palo Alto, Silicon Valley, a la Diada 2017 de Barcelona. Papereta inclosa”.





L'1 d'abril del 2018 commemorava aquella nit patriòtica amb un missatge escrit en anglès on deia: “Avui fa sis mesos vaig tenir l'honor de portar una urna dins d'un col·legi electoral per al referèndum per la independència de Catalunya”. I afegia un vídeo de tres segons on, efectivament, se'l veia introduint l'urna embolicada amb un plàstic negre al recinte del Casinet d'Hostafrancs envoltat de gent que l'aplaudia entusiasmada.





Així, quatre anys després, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana , Elisenda Paluzié , ha dit a la roda de premsa juntament amb Òmnium Cultural , ERC, JxCat i la CUP que van organitzar al Parlament europeu per denunciar l'espionatge que diuen haver patit, que sense Elies Campo, “sense el seu lliurament i professionalitat avui no estaríem aquí”.





L' ANC I ÒMNIUM VAN TREBALLAR CONJUNTAMENT DE NOU EN LA DIFUSIÓ DEL CATALAN GATE







Segons informa El Triangle, el domini Catalan Gate va ser registrat per la delegació a Brussel·les de l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) el 10 de gener del 2022. Just després de les festes nadalenques.







El web posterior Catalangate.cat va ser allotjada dins de la web dialogueforcatalonia.com el avís legal informa que el seu titular és Òmnium Cultural. Concretament és el portal d' Òmnium Civil Rights Europe , la delegació a Brussel·les de l'entitat que des de fa unes setmanes presideix Xavier Antich, en substitució de Jordi Cuixart , tots dos “suposadament” també espiats. La primera web d'Òmnium Cultural es va registrar tretze mesos abans, el 14 de desembre del 2020.





@CatalanGate.cat





A més de la web d'Internet, l' ANC i l'Òmnium també han col·laborat en la posada en marxa d'un canal de Twitter per difondre'n la propaganda. Li han posat el títol de Catalangate . Ens estan vigilant i expliquen que és el “compte oficial de les víctimes del #catalangate, el cas de ciberespionatge més gran que mai s'ha descobert” .





Aquesta afirmació és exagerada atès que els independentistes afectats, segons la denúncia d'espionatge, són 65 ia Mèxic es calcula que el govern podria haver fet servir el programa Pegasus per interferir els telèfons mòbils de 15.000 persones.





A la definició del perfil de Twitter de @catalangate es llegeix també: “ens estan vigilant: segueix-nos i destapem-ho”. Tenia 182.541 seguidors aquest dijous 21 d'abril i seguia 1996 usuaris de Twitter . No és que s'haguessin apuntat aquests més de 180.000 seguidors des de dilluns passat sinó que el portal s'havia anomenat del creat el desembre de 2012. Des de llavors ha anat canviant el nom, adoptant @araeslhora , a la campanya conjunta d' Òmnium Cultural i la ANC de cara a la manifestació de la Diada del 2015, @cridaperlademocràcia , lema d'una campanya impulsada per Òmnium Cultural el 2017 i finalment @ElJudici . És a dir, no ha crescut des de llavors.





L'últim tuit d '@ElJudici , abans de canviar de nom a Catalangate , data del 12 de juny del 2020 i va recordar que feia un any que el judici als independentistes per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la independència havien quedat vists per a sentència. Després de gairebé dos anys de silenci, el portal va reaparèixer el 18 d'abril passat, amb el nom de @catalangate, amb missatges que annexaven l'informe de Citizenlab i l'article de The New Yorker que en va fer difusió.









La piulada fixada al perfil de Twitter de Catalangate és el vídeo que es va difondre l'endemà, amb un minut de durada i un nivell de realització i interpretació que no es podia haver improvisat en poques hores.





Com fa anys, ningú no reconeix la paternitat dels vídeos que acompanyen les campanyes d' Òmnium Cultural i l' ANC . Només del primer de la sèrie, Help Catalonia , s'ha sabut que ho va realitzar la productora Batabat , propietat d'Oriol Soler, investigat per la seva implicació en el finançament il·legal del procés independentista. Sorprenentment, Soler no apareix entre les víctimes del Catalangate .





Això no va ser cap sorpresa ni escàndol, encara que el pretenguin portar a l'exageració, ni per a ell ni per al nucli irradiador independentista, perquè feia mesos que preparaven i mesuraven al mil·límetre tota aquesta estratègia mediàtica.







Qui és el coll profund d'aquest cas? No només els independentistes sinó que el CNI ho sap. Que ho expliquin!