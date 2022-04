Badalona celebra les Festes de Maig amb un programa ple d’activitats

Comité de les Festes de Maig @AjuntamentBadalona





Aquest dilluns a la tarda s’ha presentat el programa de les Festes de Maig de Badalona, que enguany, després de dos anys de pandèmia que han impedit celebrar-les amb normalitat, tornaran a convertir els carrers de la ciutat en un immens escenari ple d’actes festius tradicionals, musicals, teatrals, culturals i esportius per al gaudir de la ciutadania. Entre les activitats més destacades del programa de festes, com sempre, destaca el piromusical i la tradicional Cremada del Dimoni.





Tomàs Molina, pregoner d’enguany

Divendres 6 de maig a les 19 hores, el badaloní Tomàs Molina, popular presentador i cap de meteorologia de Televisió de Catalunya, serà l’encarregat de llegir el pregó que iniciarà les festes des del balcó de la Casa de la Vila. L’acte comptarà amb un intèrpret de llenguatge de signes per a persones amb discapacitat auditiva i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.





Després del Pregó, a les 20 hores, també a la plaça de la Vila, actuarà Las Karamba, un grup de dones que representa un còctel de cultures de diversos països i que fusiona diferents estils musicals amb l’objectiu de projectar continguts que creïn consciència, que impulsin noves generacions i, a la vegada, que puguin contagiar alegria i illusió a tot el públic. La primera jornada de les Festes de Maig es tancarà amb la Nit del Mono, organitzada per la Comissió de Festes de Badalona.





Arts Arnús i primers concerts al passeig Marítim

El Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús serà escenari dissabte 7 i diumenge 8 de maig de l’Arts Arnús, una programació d’actuacions adreçades a tots els públics que inclou una acurada selecció de les novetats musicals badalonines: Mar Serra Grup, Jero Guitar i Josep Traver & Martí Serra; i dues destacades propostes nacionals: El Petit de Cal Eril i Ginestà.

Dissabte 7 de maig el passeig Marítim de Badalona acollirà la primera gran nit de concerts de festes. La jornada començarà a les 21 hores amb l’actuació d’El Último Mono, un grup badaloní que va guanyar el concurs de música de Badalona de l’any 2020 i que ofereix un pop-transgressiu amb influències de grups com Extremoduro o Led Zeppelin. Després, a les 22 hores, els mataronins The Tyets continuaran animant la festa amb la seva proposta de música urbana, una barreja de trap, reggaeton i ritmes llatins amb lletres que relaten escenes quotidianes. El popular grup Manel s’encarregarà de tancar la nit del dissabte amb un concert on barrejarà temes del seu cinquè treball, Per la bona gent, amb altres èxits de la seva consolidada trajectòria, en la que han creat cançons que combinen el pop contemporani, la tradició o l’electrònica mantenint sempre una mateixa essència.





Nit de Sant Anastasi

El vespre del 10 de maig, vigília de Sant Anastasi, se celebra la Nit de Sant Anastasi, formada per un conjunt d'actes consecutius que precedeixen la Cremada del Dimoni. Comença a les 17 hores amb el repic de campanes des de l’església de Santa Maria. A les 19 hores, a la plaça de la Vila, s’inicia el Ball a plaça, el Seguici de la Ciutat, l’Acte Sacramental i el Ball de l’Àliga. Després, a les 22 hores, a la Rambla, començarà el piromusical i la Cremada del Dimoni, l’acte més representatiu i tradicional de les Festes de Maig. El disseny guanyador del Dimoni d’aquest 2022 ha estat Dimoni ‘Amunt la llum!’, un figura que representa la cobdícia i la relaciona amb la pujada del preu de la llum i que ha estat creada per la jove badalonina Montserrat Silvestre. El dimoni estarà plantat a la platja dels Pescadors des del diumenge 1 de maig, on també s’installarà l’estand dimoniaire, un espai d’informació sobre el Dimoni i les Festes de Maig. A partir del dilluns 2 de maig els veïns podran deixar els seus dimoniets al costat de la figura del Dimoni entre les 9 i les 21 hores.

La vigília de Sant Anastasi, copatró de Badalona, es tancarà a partir de les 23 hores al passeig Marítim amb les actuacions de Naia Gonzàlez, jove cantautora pop de 16 anys i guanyadora del XXIII Concurs de Música de Badalona; Fangoria l’aclamada banda de música electrònica formada el 1989 per Alaska i Nacho Canut; i Roba Estesa, un grup de música festiva i combativa nascut a Tarragona, que presenta el seu tercer disc Rosa Permanent, on es reivindiquen les contradiccions que ocupen diàriament la gent jove.





Més propostes artístiques

Durant les Festes de Maig d’aquest any, a més dels grans concerts de Festes i de les propostes de l’Arts Arnús, la ciutadania podrà gaudir dijous 12 de maig a la plaça Constitució, del Racó Íntim, un espai per a la lliure expressió artística. Posteriorment, en el mateix indret actuaran el cantautor Socunbohemio i la cantant, autora, lletrista i compositora Raquel Lúa.

Com a novetat d’aquest de les festes d’enguany, els dies 13 i 14 de maig s’ha programat L’Aparador de l’Escorxador, una selecció de propostes artístiques genuïnament badalonines que vol ser una mostra d’allò més interessant i innovador que es fa a la ciutat en aquest àmbit. La primera proposta que tindrà lloc al parc de l’Escorxador és Thriller – 40è Aniversari, un espectacle fet per l’Escola de Música de Badalona per retre homenatge al disc Thriller de Michael Jackson, que enguany fa quaranta anys que es va publicar. La programació de l’Aparador de l’Escorxador es completa amb les actuacions dissabte de Martí Ruiz i del duet Ismael Dueñas & Abril. La darrera nit musical de les Festes de Maig es farà dissabte 14 a la platja dels Pescadors, on actuarà el grup El Pony Pisador.









Tradició i cultura popular

Com cada any, les Festes de Maig 2022 estaran farcides d’actes tradicionals i de cultura popular. Dissabte 7 de maig al matí se celebrarà la Trobada de Puntaires i la Cercavila Petita, i a la tarda, la jornada de Badagegants, amb la presència dels gegants de la ciutat i d’altres municipis del voltant. El mateix dissabte es farà la Batocona, una diada dedicada a la percussió que ret homenatge una part important de la banda sonora de la cultura catalana i de la gent que la fa possible. A més, diumenge 8 la ciutadania podrà gaudir de la Fira d’Artesania i Mostra d’Entitats de Sant Roc, la Festa del Badiu, la representació dels Miquelets de Badalona i la Mostra de Dansa.

La tradició serà la protagonista de la festivitat de Sant Anastasi, dimecres 11 de maig. La jornada començarà amb les Matinades i continuarà amb el Repic de Festa, l’Anada a Ofici, el Repic de Campanes, l’Ofici Solemne i la Tornada d’Ofici. A la tarda tindrà lloc el Ball del Baró de Maldà, la Baixada del Sant i la Passada de Sant Anastasi. El dia es tancarà amb el Cant dels Goigs. El mateix dia se celebrarà un dinar popular a la plaça de la Plana i la tradicional ballada de sardanes a la plaça de la Vila.

El foc, com a element central de les Festes de Maig, agafarà el protagonisme dissabte 14 de maig amb la celebració del Cercabestia, que inclou l’activitat On són els Dragolins?, la Plantada de les Bèsties i el Correfoc Infantil. El punt final de la celebració s’iniciarà a les 22 hores amb el tradicional Correfoc, que comença a la plaça de la Vila i passa pels carrers de Francesc Layret, de la Riera de Matamoros, de Madoz, d’en Prim i el passeig de la Rambla (fins arribar al monument a Roca i Pi).

Diumenge 15 al matí es celebrarà la tradicional Diada Castellera, amb l’actuació a la plaça de la Vila dels Castellers de Badalona, la Colla Castellera Sant Pere i Santa Pau i la Colla Castellera Jove de Barcelona.

Altres propostes destacades de les Festes de Maig de 2022 són el Maig en Dansa, organitzat per l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní, que tindrà lloc diumenge 22 de maig a la plaça de Joaquim Font i Cussó; i la Festa a Baix a Mar, que es celebrarà diumenge 28 a la platja dels Pescadors. En aquesta jornada festiva organitzada per l’Associació de Veïns del Centre es podrà gaudir d’un còctel mediterrani típicament badaloní: bona companyia, sardines i rom cremat a la vora del mar.





Presentació de les Festes de Maig

La presentació de les Festes de Maig s’ha celebrat aquest dilluns a la tarda al Centre Cultural El Carme en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, i de la regidora de l’Àrea de Cultura, Anna Maria Lara. També ha participat Txell Cots com a representant de la Comissió de Festes.

Durant l’acte, l’alcalde de Badalona ha remarcat que “després de dos anys de pandèmia que ens han impedit gaudir plenament de les Festes de Maig, enguany tenim un programa molt complet, equilibrat i ple de detalls que farà que aquestes siguin unes festes inoblidables”. Guijarro ha assegurat que “Badalona és una referent en la cultura tradicional i popular i ens hem de sentir molt orgullosos i orgulloses de la participació ciutadana que fa possible oferir aquesta programació diversa, acolorida i alegre que afavoreix la recuperació de la illusió per la nostra ciutat”.

Per la seva banda, la regidora de Cultura, Anna Maria Lara, ha destacat “la gran qualitat del programa musical d’enguany, que a banda de ser excellent, contempla diversos estils, assegura la presència de dones en l’escenari i potencia els artistes de la nostra ciutat”. La regidora també ha agraït “la participació de totes les entitats, i concretament, les de cultura tradicional i popular, ja que sense la seva tasca desinteressada i incansable les Festes de Maig no serien possibles”.