Plantegen el registre de contractes de lloguer per tenir un índex de preus en temps real

Rocío Perteguer Prieto, vocal directora dels serveis de medi ambient, consumidors i usuaris del Consell General de Registradors de la Propietat d'Espanya, compareix davant la Comissió de Transports del Congrés







El Consell General de Registradors de la Propietat d'Espanya ha plantejat aquest dilluns al Congrés la utilització de la seva infraestructura com a registre de contractes de lloguer, fet que possibilitaria un mapa de la situació del lloguer d'habitatge a Espanya en temps real, incloent-hi l'índex preus que encara no s'han posat en marxa.













Durant la seva compareixença davant la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb motiu de la tramitació de la Llei d'Habitatge , la seva directora de serveis de medi ambient, consumidors i usuaris, Rocío Perteguer , ha destacat que el centre estadístic ja existeix, i únicament falta una regulació que s'hi recolzi.





En aquest sentit, ha recordat que juntament amb el Cadastre, el Banc d'Espanya, el Ministeri de Transports mateix i l'Agència Tributària ja formen part del comitè per a l'índex de preus, però que les dades d'Hisenda tenen un decalatge d'un any .





Per això, i assenyalant que la regulació d'accés al Registre de Propietat és de caràcter estatal, ha plantejat un accés eficaç, econòmic i electrònic --també presencial-- a un registre de contractes, tenint en compte que pràcticament tots els Estats de la Unió Europea tenen un registre jurídic de drets.





"Per què crearem un registre de contractes i començar des de zero?", ha preguntat, assenyalant que el Registre ja compta amb un índex de preus de venda per m2, nombre de compravendes registrat, la seva distribució per nacionalitat, per superfície, el període mitjà de possessió o limport de tipus dinterès, per quotes hipotecàries o dades de dacions en pagament i execucions hipotecàries.





Altres possibilitats traslladades a la Comissió és la possibilitat de regular una notificació per part de la propietat per als casos de desnonament, que avançaria l'alerta als serveis socials, en ser a l'inici del procediment i no una possibilitat legal durant aquest.









CATEDRÀTIC DE DRET AVALA LA CONSTITUCIONALITAT DE LA LLEI

D'altra banda, la Comissió de Transports també ha rebut Luciano Parejo, catedràtic emèrit de Dret Administratiu, que ha avalat en la seva avaluació la constitucionalitat del projecte de llei pel dret a l'habitatge, atenent la pròpia doctrina del Tribunal Constitucional.





En aquest sentit, ha assegurat que l'Estat pot determinar les condicions bàsiques relatives als contractes de lloguer, especialment pel que fa a la funció social de la propietat, d'acord amb la garantia dels principis d'igualtat i el compliment dels deures constitucionals.

Així mateix, ha recordat el pronunciament favorable del Constitucional alemany sobre la regulació dels lloguers, després de censurar-la perquè està regulada des d'entitats territorials, en un context normatiu i jurídic equiparable.