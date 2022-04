A chorus line (Tívoli): d'Antonio Banderas a Manuel Bandera

Presentació de l'obra @PabloDalmases





Després d'una singularment reeixida carrera artística als Estats Units, el malagueny Antonio Banderas ha tornat a la seva terra ia la seva ciutat per retrobar-se amb l'activitat on es va iniciar, el teatre i per aportar la seva experiència en un projecte dedicat a consolidar la dimensió cultural de Màlaga: el teatre Soho, perquè “ el teatre va ser la meva gran passió i ho ha tornat a ser al punt que m'està permetent recuperar l'etapa més feliç de la meva vida ”. I va afegir: “de fet, sóc actor gràcies al teatre musical, des del moment que vaig descobrir la seva màgia quan vaig veure “Jesucrist superstar” i vaig decidir inscriure'm a una escola d'interpretació”. Així ho va comentar en ocasió de la seva presència a Barcelona, a la cartellera de la qual coincidiran dues de les seves produccions: l'últim muntatge de “A chorus line” al Tívoli i “Company” a l'Apolo.





Trobem Banderas al Tívoli per a la presentació del primer dels citats musicals en companyia de Baayork Lee, la ballarina, actriu, cantant i coreògrafa que va col·laborar amb Michael Bennett en el desenvolupament inicial d'aquest projecte, i de Manuel Bandera, un altre malagueny com Antonio, a qui ha substituït en aquesta nova versió des del moment en què el musical va sortir del Soho. Perquè Antonio Banderas va reiterar el seu propòsit de no actuar sobre un escenari fora de la seva ciutat. “Qui vol veure'm, que vingui a Màlaga, Necessito que el Soho s'ompli i si per això és necessària la meva presència, allà estaré sempre. Perquè som un teatre privat i sense ànim de lucre”. Va recordar que, de fet, el 47% dels espectadors que van anar a veure “A chorus line” i el 52% que van acudir a “Company” ho van fer perquè actuava ell .





Banderas ha apostat per l'excel·lència “cosa que ha estat fonamental a la meva vida i que m'ha semblat sempre molt més important que el mateix èxit. Aquí rau la grandesa del que fem els artistes. Perquè, en realitat, quan emprens un projecte, res no et garanteix que vagis o no a triomfar, però el que sí que pots assegurar és la qualitat i el compromís amb el públic, el que et produirà sempre la satisfacció de la feina ben feta. Crec que això és, a més a més, un missatge positiu per a la gent jove”.





El va posar en pràctica per al muntatge d'aquests dos espectacles que ara mateix arriben a Barcelona, per als quals va convocar un càsting on van acudir més de 1.800 candidats, en una experiència corregida i augmentada del mateix que planteja l'esquema argumental “A chorus line”. Com és ben sabut, en aquest musical s'exposa, sobre un escenari buit, com es desenvolupa el procés de selecció dels artistes que participaran en un musical de Broadway i els candidats són sotmesos pel director no només a un examen dels seus capacitats físiques i les seues aptituds per al ball, sinó també a un llarg interrogatori sobre les seues motivacions i projectes personals i professionals.





La selecció desenvolupada per Banderas ha donat com a resultat un muntatge excel·lent de l'obra de James Kirkwood jr. , Nicholas Dante i Edward Kleban amb música de Marvin Hamlisch . Tots els intèrprets es mouen amb soltesa, ballen de forma impecable, canten amb bona veu i interpreten amb tremp els seus papers parlats. A ells s'uneix com a personatge central el mànager o productor de l'imaginari espectacle, paper que interpretava el mateix Antonio a Màlaga però que a la seva gira, tant a Madrid com a Barcelona, ha assumit com diem Manuel Bandera.





Mentrestant, Antonio Banderas segueix amb els seus ambiciosos projectes, dels quals va explicar algunes coses. Així el proper muntatge de “Gospel” amb Emilio Aragón, i fins i tot d'altres musicals no necessàriament comercials ia tal efecte va revelar fins i tot el seu interès per un gènere propi del nostre país com és la sarsuela que mereix i permet sense cap demèrit una actualització com l'empresa amb èxit per l'òpera. També va anunciar el desig de crear a Màlaga un segon teatre i una escola tècnica que complementi les dues existents d'interpretació i que capaciti un ampli ventall de professions teatrals (regidors, dissenyadors, productors, escenògrafs i un llarg etcètera)





I, en fi, Banderas es va posar filòsof i quan va sorgir el tema de les noves tecnologies i del seu impacte al món que ens envolta va expressar els seus dubtes: “no sé si han fet un món millor, però sí més veloç. Potser ens està fent perdre profunditat perquè obtenim moltes dades que es volatilitzen amb facilitat”. Cosa que no passa amb els seus projectes, desenvolupats amb voluntat ferma i, sobretot, amb molta il·lusió.