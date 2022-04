L'Ajuntament de Barcelona contribuirà econòmicament a les pèrdues de les parades per Sant Jordi

El tinent d'alalcde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, en una reunió amb representants del sector del llibre aquest dilluns @ep







El tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí , ha explicat aquest dilluns que el consistori contribuirà econòmicament a pal·liar les pèrdues de les parades de llibreries i editorials afectades per danys i pèrdues pel vent, la pluja i la calamarsa durant la jornada de Sant Jordi.





Ho ha dit aquest dilluns en declaracions als periodistes després d'una reunió entre el consistori i l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) amb el sector del llibre, i després que aquest dilluns el matí la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga , hagi anunciat que el Govern obrirà una línia d'ajudes per a les parades afectades, encara que Martí ha detallat que encara no han conversat amb la Generalitat.





“Tota la complicitat a donar suport a aquesta excepcionalitat a aquells que hagin tingut una castanya important perdent material, sobretot llibres ”, ha dit Martí.

També ha concretat que la pèrdua ha estat desigual i que cal esperar que hi hagi una avaluació dels danys, així com que no es cobrirà tot el que s'ha perdut de venda, però sí que es donarà resposta a les “pèrdues excepcionals”.





A la trobada hi han assistit representants de la Cambra del Llibre de Catalunya, del Gremi d'Editors, del Gremi de Llibreters, de l'Associació d'Editors a Llengua Catalana, del Gremi de Distribuïdors de Publicacions, del Gremi de la indústria i la comunicació gràfica , i del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya.





Martí també ha assenyalat que l'Ajuntament està predisposat que aquest estiu es repeteixi l'experiència de 'Llibrestiu', com ja es va fer l'any passat, o una nit de llibreries, i que es tracti d'un esdeveniment que es pugui repetir els propers anys.





A més, ha valorat positivament la 'Superilla literària' i ha dit que encara que amb els ajustaments que siguin necessaris, ha de ser el model per als propers anys, així com que donada l'emergència climàtica, a l'hora d'organitzar esdeveniments a l'espai públic a el futur ha de contemplar-se el factor del temps.









SECTOR DEL LLIBRE

La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, ha assegurat que aquest ha estat “el millor Sant Jordi de tots els temps” i que encara que no disposen de totes les dades, les xifres seran al voltant de les obtingudes el 2019, quan es van vendre 1,6 milions de llibres a la setmana de Sant Jordi i es van facturar 22 milions d'euros.





També ha qualificat la 'Superilla literària' de "gran èxit" que creu que ha vingut per quedar-se, i ha agraït a l'Ajuntament i la Generalitat el seu suport davant de la situació que ha comportat la inestabilitat del temps durant la jornada d'aquest Sant Jordi.





El president de la Cambra del Llibre de Catalunya i del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis , ha explicat que estan avaluant els danys que han patit els paradistes i ha fet una trucada perquè aquests informin sobre el nombre de llibres que han quedat totalment destruïts i els que puguin tenir una segona vida.





El president del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, Marçal Font, ha dit que, en el cas d´aquest gremi, en treballar amb llibre patrimonial la pèrdua d´un llibre pot suposar centenars o milers d´euros i que encara que venien preparats i l´afectació ha estat molt desigual, botigues com la Llibreria Antiquària Farré "va patir especialment i les pèrdues són molt quantioses".









AJUDES DEL GOVERN

La Conselleria de Cultura de la Generalitat, la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters de Catalunya també han mantingut una reunió aquest dilluns, després de la qual Garriga ha explicat que obriran una línia d'ajuts per a les parades de llibreries i editorials afectades amb “pèrdues importants pel mal temps durant Sant Jordi.





Garriga també ha assegurat que hi va haver "poques afectacions, però que les que ho van ser, van estar molt afectades" i que, en el cas de Barcelona, tenen constància d'entre vuit i deu parades, però que estan esperant les dades que els proporcioneu la Cambra del Llibre i els llibreters, i de parlar amb el consistori.