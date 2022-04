Arrenca la XIII edició de #VersionaThyssen en què es convida joves a reinterpretar obres de la col·lecció

Iniciativa VersionaThyssen @ep





La XIII edició de #VersionaThyssen ha arrencat aquest dilluns i convida els joves d'entre 16 i 25 anys a reinterpretar algunes de les obres mestres de la col·lecció del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza.













El concurs celebra així la seva primera convocatòria del 2022, en col·laboració amb la Comunitat de Madrid, i per la qual els participants poden compartir fins al proper 22 de maig les seves creacions a Instagram sota el hashtag #VersionaThyssen i optar així a un dels sis premis d'entre 300 i 700 euros, així com a passes d'accés preferent al museu.





En aquesta ocasió, l'exposició Art americà a la col·lecció Thyssen serveix de marc per a l'elecció de les obres a versionar. Es tracta d'un total de sis peces que, en paraules de la comissària de la mostra, Alba Campo Rosillo, “són visualment atractives i temàticament inspiradores”.





En concret, són 'Orió a l'hivern', de Charles Burchfield; Bombolla de sabó blau', de Joseph Cornell; 'Tardor', de Frederic Edwin Church; 'Retrat d'Isabella i John Stewart', de Charles Wilson Peale; 'Una avia', de George Bellows, i 'Hechizo azul', de Hans Hofmann.





Fora de concurs, i actuant com a prescriptors, #VersionaThyssen XIII compta amb la participació de l'artista ucraïnès UA Alexey Kondakov (@alksko), SakoAsko (@sakoasko), de Colòmbia, i el barceloní Chamo San (@chamo_san), les creacions del qual inspirades en obres del museu es podran veure als seus respectius perfils d'Instagram.





En anteriors edicions s'ha comptat amb creadors com Iván Blanco, Rocío Quillahuamán, Jill Christine Burrows, Alba Galocha, Bejo, Coco Dávez, Ricardo Cavolo, Miranda Makaroff, Lara Lars, Flavita Banana, Ignasi Monreal, Àlex de Marcos o Tito Merello, entre altres.





Els treballs guanyadors seran seleccionats per un jurat format per representants del museu i de la Comunitat de Madrid i pels artistes prescriptors. Així, el lliurament de premis tindrà lloc el 4 de juny en un esdeveniment especial presencial i en línia que comptarà amb l'actuació d'un artista encara per desvetllar.





A més, #VersionaThyssen tindrà dues edicions més del 6 de juny al 3 de juliol i de l'1 de setembre al 2 d'octubre.