Arrimadas reivindica que Cs ha portat "el canvi" a Andalusia

El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín i la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, el gener d'aquest any a la inauguració de Fitur 2022 @ep





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha reivindicat aquest dilluns, després de la compareixença del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno , per anunciar que les eleccions al Parlament d'Andalusia seran el 19 de juny, que “el canvi a Andalusia ha arribat de la mà de les "politiques liberals" del seu partit.





A través d'una publicació al seu compte personal de Twitter, que il·lustra amb una fotografia de Juan Marín, Arrimadas ha advocat per "seguir avançant amb Juan Marín i tot l'equip de Cs governant la Junta quatre més" , alhora que ha situat la contribució del seu partit al si del Govern andalús en gabinets com "Ocupació, Economia, Regeneració, Justícia, Educació".





Aquest dilluns en una compareixença informativa, Arrimadas ha assegurat que "estem preparats per sortir a la campanya, amb el cap alt, amb l'orgull d'haver estat claus per al canvi polític a Andalusia", arguments a què ha afegit que el seu partit sortirà als comicis "amb l'orgull de la feina feta" des del Govern andalús.





Arrimadas ha expressat sobre el futur polític d'Andalusia "l'esperança que aquest canvi pugui seguir, que ningú s'ho carregui, que ningú trenqui aquesta tendència de canvi i vingui a llençar per terra el que s'ha fet des de la Junta d'Andalusia".





Respecte a l'experiència d'haver compartit govern amb els conservadors, ha remarcat que es tracta d'un soci de govern "amb què hem treballat molt bé a Andalusia i de manera lleial, però defensant l'espai de Cs" a l'Executiu perquè, ha recordat que “si no arriba a ser per Ciutadans, aquest canvi a Andalusia no s'hauria produït”.