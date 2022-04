Un projecte apropa la creació cinematogràfica a adolescents en situació de vulnerabilitat

L'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, Federació Pantalla i el FCAT creen un programa de cinematografia @ep











L'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, Federació Pantalla i el Festival de Cinema Africà han posat en marxa el programa pilot 'Salt de l'eix', mitjançant el qual més de 200 joves entre 14 i 17 anys del Camp de Gibraltar, a Cadis , rebran formació sobre creació cinematogràfica i elaboraran diversos curtmetratges.





Els adolescents participants seran els protagonistes, decidint què expliquen i com ho expliquen, i estaran acompanyats de professionals del sector cinematogràfic durant tot el procés creatiu.





El projecte pilot ha estat executat amb la col·laboració de Fundación Márgenes y Vínculos i la Coordinadora Alternativas, finançat per Red Eléctrica i compta amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esport i la Diputació de Cadis.





L'objectiu és, d'una banda, fomentar la inclusió dels adolescents involucrats al programa i, de l'altra, servir per visibilitzar realitats "ocultes al gran públic" com a determinats contextos vulnerables al nostre país, segons informa l'Alt Comissionat en un comunicat.





Després del seu desenvolupament, els curtmetratges sorgits del programa es projectaran al Festival de Cinema Africà (FCAT) que se celebra a Tarifa entre el 27 de maig i el 5 de juny, amb més de 5.000 nens, nenes i adolescents en sessions presencials i fins i tot 12.000 en línia, així com en altres festivals de cinema nacionals.





Després de la posada en marxa del pilot es preveu que es consolidi al territori i s'escali a altres en el marc d'altres festivals de cinema per part de l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil i la Federació Pantalla, entitat que agrupa més de 180 festivals de cinema a Espanya amb una audiència de més d?un milió d?espectadors.





Aquest programa forma part de l'Aliança País Pobresa Infantil Zero, posada en marxa per l'Alt Comissionat. El programa pilot es desenvoluparà als barris del Saladillo, a Algesires, i Puente Mayorga, a San Roque, dos municipis amb districtes amb una incidència de pobresa infantil superior al 40%, per sobre de la mitjana nacional, que se situa al 27,4%.





Segons assenyala l'Alt Comissionat, al voltant de dos de cada deu adolescents en situació de risc de pobresa no assisteixen a esdeveniments o llocs culturals perquè no s'ho poden permetre. En el cas del cinema, per exemple, el percentatge d'adolescents que no hi acudeix per motius econòmics és del doble si es troben en una situació de vulnerabilitat.





Per això, han apostat per la integració de polítiques culturals a l'agenda de lluita contra la pobresa infantil, de manera que se'n garanteixi l'accés i sobretot la participació plena de nens, nenes i adolescents en activitats culturals.





Aquest programa pilot s'emmarca a l'Estratègia estatal 'Cultura que transforma' contra la pobresa infantil, que estan dissenyant l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil i el Ministeri de Cultura i Esport, i que es presentarà els propers mesos.